CUINA
3Cat portarà a la pantalla la història de Ferran Adrià, des del setembre
3Cat estrenarà el proper 21 de setembre Gènesi, una sèrie de sis capítols que reconstrueix la revolució gastronòmica que va canviar l’alta cuina internacional encapçalada per Ferran Adrià. Dirigida per David Pujol i protagonitzada per Miquel Fernández en el paper del xef català, la ficció compta també amb les interpretacions d’Ivan Massagué, Mónica López, Carlos Cuevas, Pere Arquillué, Joana Vilapuig i Mario Gas, entre altres.Es tracta de la primera sèrie de ficció centrada en Ferran Adrià. Basada en fets reals, encara que amb llicències dramàtiques, la producció ha comptat amb la col·laboració directa de l’impulsor del mític Bulli per garantir el rigor històric i culinari. Així mateix, per al rodatge s’han recreat més de 70 plats originals. La sèrie mostrarà el territori català que ha estat escenari del rodatge.