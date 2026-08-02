PROGRAMES
Cecilia i Almudena Ariza, dones protagonistes de la nit a La 2
El programa Me meto en un jardín, de La 2, rebrà aquesta nit a partir de les 22.30 hores Almudena Ariza, periodista, presentadora i corresponsal. Mercedes Milà, que condueix el programa, visitarà juntament amb Ariza el Jardín Histórico del Capricho, a Madrid, mentre xarren de la trajectòria i experiències de la convidada. Abans d’això, Milà compartirà una xarrada amb Raúl Incertis, metge d’urgències a Gaza i amic d’Ariza.
D’altra banda, La 2 estrenarà a les 00.10 hores un especial de Tesoros de la tele en homenatge a Evangelia Sobrado Galanes, més coneguda pel seu nom artístic Cecilia, quan es compleixen 50 anys de la mort de la cantant i compositora espanyola.
El programa recuperarà alguns moments icònics de l’artista, repassarà les seues cançons més importants i mostrarà imatges mai vistes abans de la cantant.