ÒBIT
Mor l’actor Vincent Pastore, Salvatore Bonpensiero de la sèrie ‘Els Soprano’
L’actor nord-americà Vincent Pastore, de 80 anys d’edat, recordat popularment pel seu paper de Salvatore Big Pussy Bonpensiero a l’aclamada sèrie de televisió Els Soprano, va ser trobat sense vida dissabte a la seua residència del barri del Bronx, a Nova York.
Després de no tenir notícies d’ell en diversos dies, un veí el va trobar sense vida a la seua casa del Bronx (el mateix barri en el qual va nàixer el 14 de juliol del 1946). La policia novaiorquesa investiga les causes de la mort.
El seu representant va confirmar la mort a la cadena de televisió Fox News, destacant Pastore com “una de les persones més amables i generoses” que ha conegut i recordant que el seu llegat com a actor va molt més enllà de l’icònic drama del portal de streaming HBO.
Amb una trajectòria audiovisual de diverses dècades, l’actor italoamericà també ha deixat la seua empremta en cine i televisió amb participacions en clàssics del gènere com Un dels nostres (Goodfellas), Una història del Bronx (A Bronx Tale) o Atrapat pel seu passat (Carlito’s Way).