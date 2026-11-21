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Lleida TV emet el partit entre l’AEM i l’Espanyol B aquesta tarda
Lleida TV emet en directe el partit entre la Secció Esportiva AEM i l’Espanyol B, corresponent a la desena jornada de la Segona Federació femenina. El partit es disputarà a les 16.00 hores al Municipal de Recasens i permetrà seguir l’evolució del conjunt lleidatà en una nova cita de lliga davant de l’afició. L’enfrontament arriba en un moment exigent per a les locals, que ocupen la quarta posició de la classificació i reben el filial blanc-i-blau, situat just davant, en la tercera posició de la taula. Les jugadores dirigides per Samu Luna buscaran recuperar-se de la derrota per 3-0 que van patir davant del Barcelona C la passada jornada i sumar punts davant d’un dels equips de la zona alta. L’AEM mantindrà l’aposta per la pressió alta amb l’objectiu de dificultar la sortida de pilota del rival. La retransmissió començarà a partir de les 16.00 hores.