Els hotels de Lleida allotgen el 8,4% de totes les pernoctacions del febrer a Catalunya

Els hotels catalans van tancar febrer amb 1.131.483 de persones, cosa que suposa un 7,56% més que el mateix mes de 2023, quan es van registrar 1.051.913, segons les dades de Conjuntura Turística Hotelera publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La xifra també és un 3,14% més que el mateix període de 2019 (1.097.040) -any previ a l'esclat de la pandèmia-.

Les pernoctacions van augmentar un 5,57% respecte a un any enrere, fins als 2.706.530 d'usuaris, i un 10,3% en comparació amb el febrer de 2019 (2.452.976). Pel que fa a l'Índex de Preus Hotelers en el segon mes de l'any van pujar un 6,43%, fins als 109,1 euros.

L'estada mitjana dels clients als hotels de Catalunya va ser de 2,39 dies, lleument per sota dels 2,44 del febrer de 2023, però per sobre dels 2,24 registrats el 2019. El grau d'ocupació per places va ser del 52,88%, pràcticament el mateix guarisme que un any enrere (52,93%).

Per demarcacions, Barcelona va concentrar el 74% del total dels allotjats, amb 838.622 persones, seguit de Girona amb 146.816, Lleida amb 94.696 i Tarragona amb 51.349. En canvi, Lleida va liderar l'estada mitjana amb 2,58 dies, mentre que a Barcelona va ser de 2,49, a Girona d'1,88 i a Tarragona d'1,83.

Catalunya va ser el tercer principal destí dels residents a l'Estat, acumulant un 12,7% de les pernoctacions, per darrere d'Andalusia i Madrid. Mentre que Catalunya va ser la segona comunitat autònoma amb més pernoctacions (15,7%) dels ciutadans de fora de l'estat espanyol.

Al conjunt de l'Estat, les pernoctacions als hotels el mes de febrer van superar els 18,5 milions d'usuaris, cosa que suposa una crescuda interanual del 10,3% i es van ocupar el 53,1% de les places ofertades.