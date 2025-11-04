El bosc de bolets més buscat d’Espanya es troba a menys d'una hora en cotxe de Lleida
Aquest espai natural de Tarragona, amb més de 700 espècies de fongs, ofereix una ruta familiar ideal per gaudir de la micologia i l'art en plena natura
El bosc pintat de Poblet ha estat reconegut per la revista Viajar com un dels racons naturals més extraordinaris d'Espanya, consolidant-se com el paradís micològic més buscat del país. Ubicat al municipi de Vimbodí i Poblet, a la comarca tarragonina de la Conca de Barberà, a 50 minuts de Lleida per l'AP-7, aquest espai natural sobresurt pel seu impressionant catàleg de més de 700 espècies de bolets, convertint-se en un destí imprescindible per als aficionats a la micologia i les escapades a la natura durant aquesta tardor de 2025.
Amb l'arribada de la temporada tardoral, és una de les activitats més populars entre els amants del medi natural. Aquest indret privilegiat, situat a pocs quilòmetres de les muntanyes de Prades i del Parc Natural de la Serra de Montsant, ofereix una experiència única que va més enllà de la simple recol·lecció. Els visitants poden trobar-hi espècies tan preuades com els rovellons, els preuats ous de reig o els fredolics, que floreixen entre la vegetació d'aquest singular bosc.
Un dels elements més distintius d'aquest espai és el conegut 'bosc pintat', una intervenció artística creada per Genís Collel que fusiona naturalesa i art. Aquesta iniciativa no només embelleix el paisatge, sinó que també ret homenatge a la rica tradició micològica de la zona. Entre els troncs dels arbres, els visitants poden descobrir figures que representen les diverses varietats de bolets autòctons, creant un recorregut educatiu i visual que complementa perfectament l'experiència natural.
Un itinerari accessible per a tots els públics
La ruta que recorre aquest bosc singular ha estat dissenyada pensant en l'accessibilitat i el gaudi familiar. Es tracta d'un recorregut circular de baixa dificultat, pràcticament sense desnivells, que resulta ideal per fer amb infants o per aquelles persones que busquen una excursió tranquil·la en contacte amb la natura. L'itinerari combina a la perfecció elements naturals, artístics i d'educació ambiental en una proposta que s'adapta a qualsevol tipus de públic.
Patrimoni històric d'excepció a l'abast
Més enllà de les seves riqueses naturals, Vimbodí i Poblet amaga un tresor arquitectònic i històric de primer nivell: el Monestir de Poblet. Aquesta joia del Císter, construïda l'any 1149, representa el primer prototip d'arquitectura cistercenca a la península ibèrica i va arribar a convertir-se en panteó reial de la Corona d'Aragó. El cenobi, que des de 1921 ostenta la declaració de Monument Nacional i des de fa dècades és Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, custodia les restes de diversos monarques, entre ells el rei Jaume I. El seu excepcional estat de conservació i el seu valor històric el converteixen en un dels conjunts monàstics més rellevants i visitats del país, complementant perfectament l'experiència natural del bosc de bolets.