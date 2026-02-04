La firma sueca Quality Travel torna a Alguaire amb vols per a esquiadors
Diumenge, el dia 8 de febrer, arribarà el primer vol
El turoperador suec Quality Travel torna a operar a l’aeroport d’Alguaire organitzant vols d’hivern a Lleida per anar a esquiar al Pirineu. El diumenge dia 8 de febrer arribarà el primer vol a les instal·lacions lleidatanes.
Quality Travel va deixar d’operar a Alguaire el 2022 per la necessitat de reduir costos després de la pandèmia del coronavirus i les restriccions de mobilitat, que va afectar greument la firma. L’última temporada que va estar a Alguaire també s’organitzaven vols per anar a Baqueira Beret, malgrat que el cost per promocionar una destinació en concret també va ser elevat i es van traslladar a Tolosa, en suposar una distància de vol i un cost menor que fer-ho a Alguaire.
Està previst que aquesta temporada d’hivern s’allargui fins al març. L’hivern passat l’aeroport lleidatà va rebre més de 1.300 viatgers en avions de Polish Airlines entre Lleida i Varsòvia contractats pel turoperador polonès Itaka. Els operadors turístics van ser clau en l’estratègia de la Generalitat per donar ús a l’aeroport anys enrere. Entre 2011 i 2018, la major part dels vols eren de la firma britànica Neilson. Aquesta contractava avions de Thomas Cook, que va caure en fallida el 2019.