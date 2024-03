Putin promet venjar a víctimes d'atemptat de l'Estat Islàmic que superen ja el centenar

El president rus, Vladímir Putin, va clamar avui venjança contra els responsables de l'atemptat terrorista del divendres en una sala de concerts als afores de Moscou, que s'ha cobrat ja la vida de 133 persones, una xifra que va en augment conforme avancen les labors de cerca i rescat. "Tots els autors, organitzadors i els que van encarregar aquest crim rebran un merescut i irremeiable càstig, siguin els qui siguin i independentment que els hagin enviat", va dir Putin durant un missatge a la nació transmès per la televisió russa. En l'al·locució, que va durar cinc minuts, Putin va destacar que ja han estat detingudes onze persones en relació amb l'atac terrorista, el major que ha sofert Rússia des de la matança de Beslan, fa vint anys. Però, a més de detenir als quatre terroristes i els seus set còmplices, tots ells estrangers, Rússia continua investigant la tragèdia per a donar amb els qui els van ajudar amb el transport, itinerari per a la fugida i els van proporcionar un amagatall per a l'armament i la munició. La mà negra dels organitzadors Putin no va especular sobre els autors intel·lectuals de l'atemptat, encara que sí que va esmentar que els quatre terroristes detinguts van intentar fugir a través de la frontera ucraïnesa. "Van intentar donar-se a la fugida i es dirigien a Ucraïna, on, segons dades preliminars, els havien preparat una finestra del costat ucraïnès per a travessar la frontera", va explicar. La Presidència ucraïnesa va negar el divendres categòricament que Kíev tingui alguna cosa a veure amb l'atemptat en territori rus, refutació recolzada pels Estats Units. Mentrestant, el grup terrorista Estat Islàmic (EI) va difondre aquest dissabte una imatge dels quatre presumptes responsables de l'atemptat del divendres. La imatge va ser difosa per l'agència Amaq, el principal canal propagandístic de l'organització, i en ella apareixen quatre persones amb mitjana cara tapada, gorra i els ulls pixelats davant d'una gran bandera de l'Estat Islàmic. D'acord amb Amaq, tres d'aquests supòsits terroristes "van començar a disparar contra la multitud" a la sala de concerts Crocus City Hall, mentre que el quart li va calar foc a la instal·lació "utilitzant bombes incendiàries que havien estat preparades per endavant per a aquest propòsit". La font va apuntar que durant l'atemptat es van emprar metralladores, una pistola, bombes incendiàries, i ganivets que es van utilitzar per a "degollar a varis dins de la sala i en els passadissos", mentre que va indicar que els supòsits gihadistes van apuntar al capdavant dels assistents a l'esdeveniment. Rússia es blinda per a diversos dies El president rus va destacar que les autoritats ja han reforçat les mesures antiterroristes en la capital, l'adjacent regió de Moscou, on va tenir lloc el sinistre, i la resta del país. "El principal ara és impedir que els qui estan darrere d'aquest bany de sang cometin un nou crim", va asseverar i va avançar que el diumenge serà dia de dol nacional. Putin, que va arribar al poder en 1999 amb la mà dura contra el terrorisme com a targeta de presentació, va lamentar que entre les víctimes figuren nens, adolescents i dones i va assegurar que Rússia sortirà més forta d'aquest desafiament. Simultàniament, les autoritats locals van estendre la cancel·lació de tots els actes massius fins a principis de la setmana vinent. En particular, va ser suspès el partit amistós entre les seleccions russa i paraguaiana, programat per al dilluns en l'estadi del Dinamo de Moscou. Creix sense parar el nombre de víctimes Conforme avançava el dia augmentava també el número de les víctimes mortals, que va passar de 40 a 133 en menys de 24 hores, al que cal sumar d'un centenar de ferits, la meitat greus. Els equips de rescat van començar a trobar més cossos de víctimes entre els enderrocs de la sala de concerts, destruïda per l'incendi provocat pels atacants. Al seu torn, les autoritats van admetre que la xifra de morts pot augmentar "considerablement" segons avancen les labors de cerca en l'edifici incendiat, que s'estendran per diversos dies més. Segons els investigadors, la causa de la mort dels assistents al concert, en el qual es va produir la tragèdia, són tant ferides de bala com l'asfíxia per fum. En tant, milers de moscovites van acudir avui a centres mèdics per a donar sang per a les víctimes de Crocus City Hall. Els habitants de la capital russa van formar cues de diversos quilòmetres i van esperar diverses hores abans de poder accedir a alguns dels centres, tal com recullen els mitjans russos, que destaquen que algunes institucions van haver d'ampliar l'horari per a poder atendre a tots els congregats.