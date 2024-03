Una vintena de morts en un altre atac a gent que esperava un comboi humanitari a Gaza

Almenys 19 gazatís van morir i uns 23 van resultar ferits en un altre atac aparentment israelià a la rotonda Kuwait, a la ciutat de Gaza, contra un grup de persones que esperaven l’arribada d’un comboi humanitari; mentre continua per sisè dia consecutiu el setge a l’hospital Shifa. "Els tancs de l’Exèrcit israelià van obrir foc amb les seues metralladores cap als famolencs que esperaven sacs de farina i ajuda en un lloc llunyà que no representa una amenaça per a l’ocupació", va explicar el Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat pel grup islamista palestí Hamàs, sobre aquest atac les víctimes del qual van ser trasllades a l’hospital Al Ahli. L’atac es va produir en un dels accessos a la ciutat de Gaza, on en les últimes setmanes han mort desenes de persones en circumstàncies similars, des de la "massacre de la farina" en la qual va morir un centenar de gazatís en un caòtic repartiment de menjar on tropes israelianes van obrir foc. El govern gazatí, controlat per Hamàs, ha denunciat que més de 400 gazatís han mort en atacs israelians sobre combois humanitaris, magatzems d’ajuda o repartiments d’aliments. "Per segona vegada aquesta setmana, les autoritats israelianes han impedit avui que un altre comboi de l’UNRWA que transportava aliments molt necessaris es dirigís al nord, on la gent viu a punt de la fam," va lamentar aquest dissabte el comissionat general de l’Agència de l’ONU per als Refugiats Palestins (UNRWA), Philippe Lazzarini. El comboi a què es va referir el cap de l’UNRWA, agència en el punt de mira de les autoritats israelianes que l’acusen de vincles amb Hamàs, és el que esperaven les persones aglomerades a la rotonda Kuwait que van ser atacades, segons mitjans palestins. "Aquesta és una fam provocada per l’home, una fam imminent que encara es pot evitar. Israel ha de permetre l’entrega generalitzada d’ajuda alimentària al nord, a través d’UNRWA, l’organització humanitària més gran en Gaza," va subratllar Lazzarini, que va indicar que l’última vegada que van poder repartir aliments al nord va ser fa dos mesos. Mentre l’operació militar israeliana a l’hospital Shifa, en ciutat de Gaza, continua per sisè dia consecutiu, en el qual cinc ferits que eren atesos aquest centre van morir com a conseqüència del setge de les tropes israelianes, que va començar dilluns, i s’afegeixen als 13 pacients de cures intensives que van morir en els últims dies per la falta d’electricitat i tractament mèdic. El Ministeri de Sanitat també va denunciar que 240 pacients i familiars han estat detinguts per les forces israelianes i una desena de personal sanitari; mentre que l’Exèrcit israelià ha informat avui que ha interrogat més de 800 sospitosos -assegura que almenys 360 són "terroristes" amb clara vinculació amb Hamàs o la Gihad Islàmica- i matat 170 suposats combatents. "Acabarem aquesta operació només quan l’últim terrorista estigui a les nostres mans, viu o mort", ha afirmat avui el comandant en cap del Comando Sud de l’Exèrcit d’Israel, general Yaron Finkelman, qui va lloar l’èxit de l’operatiu "audaç i impressionant". L’Exèrcit assegura que l’operació s’està duent a terme sense danyar civils, pacients, sanitaris o equips mèdics; i que han evacuat els malalts i ferits a un recinte designat dins de l’hospital per "evitar danys", a més de facilitar l’entrada de medicaments, aliments i aigua. "Els soldats van establir una àrea exclusiva a la qualque es va portar l’equip mèdic i es va instal·lar la infraestructura que va permetre el tractament avançat i el seguiment dels pacients hospitalitzats per part de l’equip mèdic in situ, que inclou més de 10.000 unitats de medicaments, centenars d’analgèsics, més de cent paquets d’embenats i desenes de dispositius de monitoratge avançats", va indicar. El secretari general de l’ONU, Antonio Guterres, de visita avui a Egipte, va qualificar d’"ultratge moral" els obstacles a l’ingrés d’ajuda humanitària a la Franja de Gaza, ja que segons les autoritats egípcies més de 7.000 camions carregats amb assistència estan esperant instruccions d’Israel per entrar a l’enclavament palestí. "Una llarga fila de camions de socors bloquejats a un costat de la porta, i la llarga ombra de la fam en l’altre costat. Això és més que tràgic. És un ultratge moral", va afirmar Guterres en des del costat egipci del pas fronterer de Rafah, que connecta l’egípcia península del Sinaí amb la Franja. El ministre israelià d’Exteriors, Israel Katz, va respondre a Guterres acusant-lo d’haver convertit l’ONU sota el seu comandament en una organització "antisemita i antiisraeliana que acull i encoratja el terror". Almenys 72 gazatís han mort a la Franja de Gaza en les últimes 24 hores en atacs israelians, la qual cosa eleva a 32.142 els morts des que va començar la guerra el passat 7 d’octubre, segons l’últim recompte de Sanitat.