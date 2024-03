Una Semana Santa de mal temps i poques processons entra en la seua recta final amb el retorn

La Setmana Santa entra en la seua recta final després de jornades de pluges, vent i neu que han causat la suspensió de nombroses processons i han dificultat els milions de desplaçaments per carretera registrats aquests dies i que es prolongaran fins dilluns, dia festiu en set comunitats autònomes.

La borrasca Nelson suavitza els seus efectes, encara que deu comunitats autònomes tenien aquest diumenge algun tipus d’alerta groga per precipitacions, vent o neu: Andalusia, Múrcia, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Catalunya, Aragó, Madrid, Castella i Lleó, Castilla La Mancha i Galícia.

A causa del mal temps, aquesta jornada han tornat a ser suspeses les processons de Diumenge de Resurrecció en diversos punts d’Espanya, com la del Santo Cristo Resucitado a Logronyo, l’única d’Espanya que surt d’un cementiri, o la del Trobada del Ressucitat amb la seua Mare a Lleó, una de les més populars en aquesta ciutat.

Tampoc Valladolid no ha pogut celebrar al carrer la Pasqua de Resurrecció, després que la pluja obligués a suspendre la processó de la Trobada de Jesús Resucitado amb la Verge de l’Alegria.

I a València, la desfilada de Resurrecció que tenia previst celebrar-se aquest diumenge dins dels actes programats per la Semana Santa Marinera també ha hagut de cancel·lar-se per la pluja, mentre a la localitat alacantina de Villajoyosa la trobada entre les imatges de Jesús Resucitado i la Verge de la Glòria s’ha celebrat a l’interior d’una església.

Per la seua part, Andalusia ha posat aquest diumenge punt i final a una Setmana Santa passada per aigua que, si bé ha estat de les pitjors que es recorden per als confrares, s’ha tornat de les més beneficioses per al camp, ajudant a pal·liar una situació de sequera preocupant.

Malgrat la intensa pluja, el municipi sevillà de Coripe ha celebrat el linxament d’una figura que representa Judes i que en aquesta ocasió ha estat Koldo García, exassessor de l’exministre José Luis Ábalos.

Per la seua part, en els Judas de Alfaro, a La Rioja, han cremat figures caricaturesques dels presidents del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez, de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i l’expresident de Real Federación Española de Fútbol, Luis Manuel Rubiales.

La pluja ha obligat a retardar alguna cosa més d’una hora La Carrerita en Villanueva de la Serena (Badajoz), on la Verge de l’Aurora es troba amb Jesús Resucitado.

La localitat navarresa de Tudela ha pogut celebrar la tradicional Baixada del Ángel que anuncia a la Verge María la resurrecció del seu fill en una escena declarada Festa de Interés Turístico Nacional, i la d’Aranda, a Burgos, on la mateixa tradició s’ha complert encara que amb gairebé una hora de retard, i en una versió curta sota la pluja.

A Madrid ha tingut lloc el redoblament de la tamborrada, una tradició antiga d’Aragó amb què ha finalitzat la Setmana Santa de 2024 a Madrid.

El mal temps ha provocat també l’avenç de l’operació tornada per carretera, de tal forma que dissabte a la tarda ja es van registrar retencions a les entrades a Madrid que han anat augmentant a mesura que passaven les hores.

A més, diumenge a la tarda hi ha 33 carreteres afectades per neu en diversos punts d’Espanya, tres d’elles de la xarxa viària principal.

Són l’A-92, tallada al trànsit a l’altura d’Huétor de Santillán (Granada); la A2 a Valdeavellano (Guadalajara), on no poden circular camions ni vehicles articulats; i transitables amb precaució la A1 a São Tomé del Port (Segòvia) i Somosierra (Madrid) i la A2 a Medinaceli (Sòria).

Des de l’inici d’aquesta operació especial de Setmana Santa, el divendres 22 de març a les tres de la tarda, i fins les 20:00 hores de dissabte 30, han perdut la vida en accidents en vies interurbanes 25 persones.

El Servei Català de Tràfic (SCT) ha recomanat també que s’anticipi o ajorni el retorn de Setmana Santa a Catalunya a causa de la climatologia adversa, que per exemple impedirà de muntar els carrils addicionals amb què es pretenia alleugerir la circulació cap a Barcelona en l’AP-7 i la C-32, una operació que finalitzarà en aquesta Comunitat Autònoma en la mitjanit de demà, Dilluns de Pasqua.