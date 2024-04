Un estudi revela els mètodes de finançament dels canals de conspiracions a Telegram

Un estudi recent ha donat llum sobre com els canals de conspiracions a Telegram, com Notícies Rafapal i La Quinta Columna TV, afirmen econòmicament. Aquests canals, que atreuen milers de subscriptors amb teories alternatives i sovint discutides, han trobat maneres enginyoses de finançar les seues operacions.

Des de la venda de productes com llibres i samarretes fins sol·licitar donacions directes, aquests canals són actius en la recerca de fons per mantenir la seua activitat. Per exemple, Noticias Rafapal promociona els seus llibres i mercaderies al seu canal, mentre que La Quinta Columna TV sol·licita contribucions monetàries a través de transferències bancàries i plataformes en línia com PayPal.

El que fa aquest estudi encara més interessant és que revela la lucrativa d’aquestes pràctiques. Algunes campanyes de finançament col·lectiu associades a aquests canals han recaptat fins 1,6 milions d’euros, el que subratlla el suport financer significatiu que reben.

A més de les donacions directes i les vendes de productes, els investigadors també han identificat altres fonts d’ingressos per a aquests canals. Això inclou programes d’afiliació, on els canals reben una comissió per promoure productes o serveis de tercers, així com ingressos publicitaris compartits amb Telegram i altres plataformes externes.

En resum, aquest estudi posa en relleu que la desinformació pot ser un negoci lucratiu a Telegram, amb múltiples vies per obtenir ingressos. Això planteja preguntes importants sobre la responsabilitat i l’ètica al món digital, especialment respecte a la difusió d’informació controvertida i sovint enganyosa.