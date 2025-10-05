TRÀNSIT
Detingut per homicidi imprudent el conductor implicat en l’accident mortal d’Oliola
Els Mossos d’Esquadra han detingut el conductor d’un dels vehicles implicats en l’accident mortal ocorregut la matinada d’aquest diumenge a Oliola (Noguera) per conduir sota els efectes de l’alcohol i les drogues. L’home està acusat d’un delicte d’homicidi per imprudència greu.
L’avís del sinistre s’ha rebut a les 01.19 hores, al punt quilomètric 26,8 de la carretera L-313, entre Guissona i Ponts. Per causes que encara s’investiguen, s’hi ha produït un xoc frontal amb tres vehicles implicats.
Com a conseqüència de l’impacte, ha mort el conductor d’un dels turismes, C. M. M. C., un home de 36 anys i resident a Andorra. A més, una dona ha resultat ferida greu i dos homes han patit ferides de menor gravetat. Tots tres han estat evacuats a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida, segons ha informat el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
L’accident ha obligat a tallar la via en tots dos sentits de la circulació fins a les 04.53 hores. En les tasques d’emergència hi han participat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre ambulàncies del SEM.
Els Mossos continuen investigant les causes exactes del sinistre.