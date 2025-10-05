SEGRE

TRÀNSIT

Detingut per homicidi imprudent el conductor implicat en l’accident mortal d’Oliola

David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Redacció
Guissona

Els Mossos d’Esquadra han detingut el conductor d’un dels vehicles implicats en l’accident mortal ocorregut la matinada d’aquest diumenge a Oliola (Noguera) per conduir sota els efectes de l’alcohol i les drogues. L’home està acusat d’un delicte d’homicidi per imprudència greu.

L’avís del sinistre s’ha rebut a les 01.19 hores, al punt quilomètric 26,8 de la carretera L-313, entre Guissona i Ponts. Per causes que encara s’investiguen, s’hi ha produït un xoc frontal amb tres vehicles implicats.

Com a conseqüència de l’impacte, ha mort el conductor d’un dels turismes, C. M. M. C., un home de 36 anys i resident a Andorra. A més, una dona ha resultat ferida greu i dos homes han patit ferides de menor gravetat. Tots tres han estat evacuats a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida, segons ha informat el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

L’accident ha obligat a tallar la via en tots dos sentits de la circulació fins a les 04.53 hores. En les tasques d’emergència hi han participat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre ambulàncies del SEM.

Els Mossos continuen investigant les causes exactes del sinistre.

