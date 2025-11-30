El Govern demana la mobilització de la Unitat Militar d'Emergències per fer front a la pesta porcina africana
Són unitats de l'equip especialitzat en control cinegètic || Ordeig afirma que les proves a les 39 explotacions dins del radi afectat han sortit negatives
El Govern ha demanat a l'Estat espanyol la mobilització d'unitats de l'equip de control cinegètic de la Unitat Militar d'Emergències (UME) per controlar la pesta porcina africana, segons declaracions del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig.
El conseller també ha afirmat que les proves als porcs de les 39 explotacions dins del radi afectat han sortit negatives. També ha reconegut que avui s'han localitzat més porcs senglars morts dins de la zona vigilada, però no n'ha detallat la xifra exacta. Alhora, ha recordat que són els laboratoris oficials de Madrid els que han de confirmar els casos, que de moment continuen sent dos. Tanmateix, n'hi ha quatre pendents de confirmació.
Ordeig ha remarcat que encara és vigent l'alerta sanitària, però que ja s'ha pentinat el 70% del radi de vigilància. Afirma que els positius són porcs senglars salvatges, i que el virus no ha arribat a les granges.
El Govern manté vigents les restriccions ja anunciades, com el tancament d'accés a la zona infectada de sis quilòmetres, les mesures de vigilància en un radi de 20 quilòmetres, i la suspensió de totes les activitats de lleure al Parc de Collserola. A hores d'ara, no hi ha mesures vers cap territori de la província de Lleida.
El conseller demana no anar a Collserola, i al·lega que aquelles persones que no compleixin la restricció tindran una sanció. Alhora, remarca que els Mossos d'Esquadra i la resta de cossos de seguretat tenen instruccions de tenir "tolerància zero" vers qui posi en risc les actuacions de control.
Ordeig ha assenyalat que s'estan fent batudes més enllà del radi de 20 quilòmetres, i que "s'ha demanat a tots els caçadors que ajudin a reduir la densitat de porcs senglars al país", afirmant que "n'hi ha massa" i que ara es començaran a prioritzar les zones amb una densitat més elevada dels animals.
El conseller ha insistit que, en cas de trobar un senglar mort, cal contactar immediatament amb el telèfon d'emergències 112, i ha agraït les trucades ciutadanes que estan rebent. Alhora, ha demanat extremar les mesures de bioseguretat a les granges, revisant tancaments i extremant les precaucions en el moviment de persones i vehicles a les explotacions ramaderes.
A més, Ordeig ha obert la porta a consensuar amb el Ministeri mesures econòmiques de suport per al sector porcí durant els pròxims dies. La pesta porcina africana impacta directament al voltant de 1.000 milions d'euros en exportacions porcines extracomunitàries i, per tant, "això no és només un tema del sector agroalimentari, és un tema de país".