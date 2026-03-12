Tres ferits greus en una col·lisió frontal a la C-12 a Torrebesses
Dos persones han quedat atrapades en un dels cotxes, després del rescat dels Bombers, el SEM se n'ha fet càrrec
Dos turismes han xocat frontalment aquesta tarda a la carretera C-12 (Eix de l’Ebre) a l'altura de Torrebesses. L’accident s’ha produït, per causes desconegudes i que s’estan investigant, a les 17.42 hores, i hi hauria tres persones ferides de gravetat. Dues d’elles han quedat atrapades en un dels vehicles. Els Bombers han treballat en el seu rescat, els ferits han passat a càrrec del SEM i han estat traslladats a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
Fins al lloc del sinistre s’hi han desplaçat sis dotacions dels Bombers de la Generalitat, patrulles dels Mossos d’Esquadra i ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). El xoc ha obligat a tallar un carril i a donar pas alternatiu, que està provocant retencions.