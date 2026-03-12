SEGRE

Tres ferits greus en una col·lisió frontal a la C-12 a Torrebesses

Dos persones han quedat atrapades en un dels cotxes, després del rescat dels Bombers, el SEM se n'ha fet càrrec

Accident de Torrebesses

Accident de TorrebessesPau Pascual

Albert Guerrero
Publicat per
Albert GuerreroPeriodista
Lleida

Creat:

Actualitzat:

Dos turismes han xocat frontalment aquesta tarda a la carretera C-12 (Eix de l’Ebre) a l'altura de Torrebesses. L’accident s’ha produït, per causes desconegudes i que s’estan investigant, a les 17.42 hores, i hi hauria tres persones ferides de gravetat. Dues d’elles han quedat atrapades en un dels vehicles. Els Bombers han treballat en el seu rescat, els ferits han passat a càrrec del SEM i han estat traslladats a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida. 

Fins al lloc del sinistre s’hi han desplaçat sis dotacions dels Bombers de la Generalitat, patrulles dels Mossos d’Esquadra i ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). El xoc ha obligat a tallar un carril i a donar pas alternatiu, que està provocant retencions.

