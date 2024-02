Presentació a Lleida de projectes d'intel·ligència artificial d’alt impacte en l'àmbit agroalimentari

El Centre of Innovation for Data Tech and Artificial Intelligence (CIDAI) organitza la "Presentació de Projectes d'Alt Impacte en l'Àmbit Agroalimentari”, el proper el 14 de febrer al matí al Parc AgroBioTech Lleida, durant la qual es coneixeran els resultats de dos projectes d’alt impacte del sector agroalimentari que han aplicat tecnologies d’intel·ligència artificial com a eix central de les seves solucions per donar resposta als reptes de millora de processos de qualitat a les granges porcines i d’optimització en l’aplicació d’antibiòtics a les explotacions ramaderes.

Més informació Dia: Dimecres 14 de febrer

Hora: 11 – 13.30 h (13 h aperitiu i networking)

Lloc: Parc Agrobiotech Lleida, Parc de Gardeny, Edifici CeDiCo, 1ª planta, Auditori Joan Oró, Lleida

Inscripcions, aquí

Programa, aquí

: Dimecres 14 de febrer: 11 – 13.30 h (13 h aperitiu i networking): Parc Agrobiotech Lleida, Parc de Gardeny, Edifici CeDiCo, 1ª planta, Auditori Joan Oró, Lleida

En concret, es tracta dels projectes "AI LAB – Millora dels processos de qualitat a les granges porcines a través del monitoratge individualitzat (algorismes, dades, espai de dades i model de negoci)", que ha desenvolupat un model de visió per computador que permet fer un seguiment individualitzat del cicle de vida dels porcs a l’explotació i obtenir mètriques sobre el seu benestar, i "Patrons d’optimització en l’aplicació d’antibiòtics a les explotacions ramaderes", que ha identificat els patrons d’aplicació d’antibiòtics a les explotacions per tal de poder reduir el seu ús i minimitzar els efectes en els humans.

Obriran l’esdeveniment el director del CIDAI i cap de l’Àrea Digital del centre tecnològic Eurecat, Joan Mas, la subdirectora general de Transferència i Innovació Agroalimentària de la Generalitat de Catalunya, Glòria Cugat, el director general d’Innovació, Economia Digital i Emprenedoria de la Generalitat de Catalunya, Lluís Juncà, i el director general d’Innovació, Economia Digital i Emprenedoria de la Generalitat de Catalunya, Jordi Verdú.

El CIDAI, coordinat pel centre tecnològic Eurecat, té com a objectiu generar, validar i transferir tecnologies d’intel·ligència artificial d’alt valor afegit per fomentar la innovació en els sectors econòmics estratègics de Catalunya, inclosa l’administració pública i el tercer sector.