La 20a Wine Business Meetings, a l'AgrovilingLab del Parc

detail.info.publicated INTERNATIONAL WINE BUSINESS detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Lleida va organitzar la 20a edició de l’International Wine Business Meetings, unes jornades d’intercanvi entre importadors i exportadors de vins i caves catalans i espanyols. En aquesta edició els països convidats van ser Bulgària, Croàcia, Estònia, Letònia, Lituània i Sèrbia. Es tracta d’una activitat consolidada, amb una molt bona acceptació del sector vinícola. En aquesta ocasió hi van participar 24 cellers que van aportar vins de diferents denominacions d’origen i que van mantenir contacte amb 11 importadors dels països esmentats anteriorment.

Mitjançant trobades organitzades en taules de reunions entre productors i compradors, es van efectuar tastos de vins i accions comercials. En aquest cas en les jornades van participar principalment cellers de les terres de Lleida, amb l’assistència de productors d’altres comarques i contrades del país.Els actes es van desenvolupar a l’espai Agrolivinglab del Parc Agrobiotech, un lloc que inicia la seva plena activitat operativa i que s’ofereix com un espai de col·laboració, creativitat i innovació. Es tracta d’una gran sala diàfana, amb suport de serveis adjacents, situada a la planta baixa de l’edifici Agrolivinglab, l’antiga capitania d’artilleria del Parc Agrobiotech. El Parc és l’entitat encarregada de la gestió de l’espai mitjançant l’acord assolit amb l’ajuntament de Lleida, propietari de l’espai.L’Agrolivinglab és un dels resultats del projecte Inno4agro, impulsat per l’ajuntament de Lleida, la Universitat de Lleida i el Parc Agrobiotech. L’objectiu d’aquest equipament és la potenciació dels intercanvis i les relacions entre els actors de l’ecosistema recerca-innovació-transferència-empresa. El disseny de l’espai permet pensar en una multifuncionalitat que pot donar un excel·lent servei al Parc i usuaris de l’ecosistema de recerca, tecnologia, innovació i empreses agroalimentàries de Lleida i arreu.

L’International Wine Business Meetings és un esdeveniment organitzat per la Cambra de Comerç de Lleida que va tenir lloc per primera vegada l’any 2012. Des d’aleshores, dues delegacions internacionals visiten Lleida cada any amb l’objectiu de descobrir nous cellers amb què complementar els seus porfolis.

L’esdeveniment està compost per dos tipus d’activitats: reunions i tasts de vins individuals amb els compradors, i visites als cellers i vinyes, que solen ser tant al Parc com a la Llotja de Lleida.Fins al moment, més de 215 cellers de totes les regions espanyoles i més de 115 importadors de països com els Estats Units, el Canadà, el Japó, Rússia, Hong Kong o Corea del Sud han participat en anteriors edicions d’aquest esdeveniment.