Els recursos humans són clau, però hi invertim poc

Els Recursos Humans representen una part vital de qualsevol empresa, segons un recent estudi realitzat per Esofitec, consultora tecnològica i de software amb base a Lleida. Amb el 71% de les empreses reconeixent la importància d’aquest departament, la dada que menys de la meitat (44%) han invertit en innovacions durant els últims 12 mesos és, almenys, sorprenent.

L’estudi exhaustiu d’Esofitec explora diversos aspectes clau dels Recursos Humans en les empreses espanyoles, incloent la gestió laboral, la captació de talent i l’ús de dades per a la presa de decisions. A més, la investigació aborda temes com la bretxa salarial, el teletreball i l’estat de la digitalització.

Tipus d'innovacions realitzades en els últims 12 mesos

Els resultats d’aquest informe són d’interès especial per als professionals de Recursos Humans, ja que ofereixen una visió detallada de les pràctiques actuals i les tendències emergents en aquest sector. Els responsables de Recursos Humans poden utilitzar aquesta informació per diferenciar-se i abordar els reptes relacionats amb l’adaptació normativa i la retenció del talent.

Opinió de Recursos Humans

Per realitzar aquest estudi, i per tal de recopilar aquestes dades, Esofitec va realitzar enquestes a responsables de Recursos Humans de diverses empreses, des de microempreses fins a grans corporacions amb més de 500 empleats. El resultat és un informe exhaustiu que subratlla el paper essencial dels Recursos Humans en qualsevol organització.

Així doncs, l’Informe sobre l’estat dels departaments de RRHH a les empreses espanyoles d’Esofitec no només destaca la importància d’aquest departament, sinó que també ressalta la seva complexitat i la necessitat d’adaptar-se als canvis normatius i als reptes actuals del món laboral. Per a més informació, l’informe complet està disponible per a descàrrega al web oficial d’Esofitec.