RIP: l'helicòpter Ingenuity de la NASA ens ha deixat a Mart

Hem de fer una esmena. I és que a l’edició passada de Vint-i-dos, en la més que celebrada entrevista a l’enginyer Marcel Llopis, una de les preguntes i respostes parlava sobre la vida que tenia l’helicòpter Ingenuity i de com bé que anava.

Res més lluny de la realitat, ja que dies abans de la publicació de l’entrevista vam saber que l’helicòpter havia deixat de respondre després de tres anys de volar per la superfície de Mart. Són les coses de publicar entrevistes aparentment atemporals un mes més tard de fer-les. Tornem a Mart.

L’Ingenuity era el company del rover Perseverance, que feia missions d’exploració des del cel. Però el passat 18 de gener una de les aspes va deixar de funcionar, i ja no va poder volar més. Malgrat tot, els científics estan més que satisfets per tot el que ha pogut registrar aquest aparell en els 72 vols que ha pogut fer per l’indòmit i salvatge cel marcià.