Ni iPhone ni Samsung Galaxy, aquest és el mòbil més venut de la història

Quins són els mòbils més venuts dels últims 20 anys? Encara que sembli que els Samsung Galaxy, els Huawei o els iPhone hagin d’aparèixer en aquesta llista, el cert és que una vella marca que encara fabrica els seus dispositius lidera el llistat dels mòbils més venuts de la història. I no amb un, si no amb dos!

Es tracta, com no podia ser de cap altra manera, del model 1100 de Nokia, que lidera la llista amb 250 milions de vendes, d’acord amb una investigació de Visual Capitalist amb dades de Yahoo Finance i Omdia, i que publica Statista.

Famós per la seua senzillesa i resistència, es diu que la funda del Nokia 1100 no servia per protegir el mòbil, sinó el terra, aquest dispositiu no tenia càmera de fotos, però sí comptava amb el clàssic joc de la serp ("Snake").

En segon lloc, trobem el Nokia 1110, una altra variant de la mateixa línia, que va vendre 248 milions d’unitats. Apple apareix en tercer lloc, amb el iPhone 6, amb un total de 222 milions d’unitats venudes.

Segons Visual Capitalist, tots els models del rànquing han estat discontinuats pels seus fabricants, i, fins el moment, cap mòbil llançat després de 2021 no ha aconseguit entrar al top 15 de vendes.

El llegat indestructible del Nokia 1100: Una icona de l’era mòbil



Al tumultuós món de la tecnologia mòbil, on els telèfons intel·ligents canvien a la velocitat de la llum, hi ha un llegendari dispositiu que continua ressonant en la memòria col·lectiva: el Nokia 1100. Llançat per Nokia el 2003, aquest modest telèfon bàsic es va convertir en un fenomen mundial i va deixar una marca indeleble en la història de la telefonia mòbil.

El Nokia 1100 no impressionava amb característiques avançades ni un disseny futurista. El seu encant residia en la seua simplicitat i fiabilitat infrangible. Equipat amb una pantalla monocromàtica, tecles físiques i una llanterna incorporada, el 1100 es va guanyar ràpidament la lleialtat de milions d’usuaris a tot el món.

Una de les fortaleses més grans del Nokia 1100 era que estava construït per resistir el desgast diari. Aquest telèfon va demostrar ser gairebé indestructible, capaç de suportar caigudes, cops i fins i tot condicions climàtiques extremes. La seua bateria de llarga durada garantia una gran autonomia, la qual cosa el convertia en el company ideal per a aquells que necessitaven un dispositiu que estigués sempre llest per respondre.

Però més enllà de la seua resistència física, el Nokia 1100 va deixar una empremta profunda en la cultura popular. Es va convertir en un símbol d’accessibilitat tecnològica, oferint comunicació mòbil a un preu assequible per a milions de persones a tot el món. La seua interfície senzilla i la seua capacitat per realitzar trucades i enviar missatges de text el van convertir en una eina essencial per a la comunicació en àrees on la infraestructura tecnològica era limitada.

A més, el Nokia 1100 també va ser pioner en funcions innovadores per a la seua època, com el joc "Snake", que es va convertir en un passatemps favorit per a molts usuaris. Encara que pot semblar rudimentari en comparació amb els jocs sofisticats dels telèfons intel·ligents moderns, "Snake" va capturar la imaginació d’una generació i es va convertir en un símbol de l’era mòbil primerenca.

Encara que ha passat més d’una dècada des del seu llançament, el llegat del Nokia 1100 continua viu en la memòria d’aquells que el van utilitzar. La seua simplicitat, durabilitat i accessibilitat el converteixen en un recordatori perdurable d’una època en què els telèfons mòbils eren més que dispositius d’alta tecnologia: eren eines simples però poderoses que connectaven les persones a tot el món.