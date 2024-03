Joan Salvatella: “Després de la restauració, Bookline vol entrar al món dels hotels i la salut”

Joan Salvatella Cofundador de Bookline

Quin ha estat el major repte al qual us heu enfrontat des que vau començar?

Nosaltres sempre diem que Bookline va morir fins a dues vegades abans d’estar en la situació actual. El primer cop va passar quan érem dos enginyers intentant vendre una solució sense cap mena de talent comercial, i això va derivar en la incapacitat per trobar una estratègia de distribució efectiva. El segon va passar quan va venir la covid. Érem una empresa que encara es dedicava exclusivament al sector de la restauració. Vam parar totes les operacions per complet quan tot just començàvem a funcionar. Així i tot, un cop es van aixecar les restriccions, els clients van tornar a trucar perquè necessitaven el producte.

Aquest últim any ha estat clau per obrir nous segments verticals i començar a ser referents en altres indústries. Què espereu d’aquest 2024?

Per una banda, esperem consolidar la internacionalització de la vertical de restaurants per tot Europa de la mà de partners amb els quals hem tancat acords de col·laboració. Pel que fa a les verticals d’hotels i salut, esperem entrar dins dels grans grups de referència arreu del país i intentar mimetitzar el que hem fet a restaurants però en aquestes indústries. I, a més a més, continuar explorant verticals que puguem explotar de la mateixa manera que aquestes tres.

Com heu viscut el procés d’oferir l’opció d’atenció en català i com ha sigut la seva rebuda als restaurants de Lleida?

Oferir la nostra IA en català era una idea que sempre estava voltant des dels inicis. Va ser un client, el Pau de Mooma, que ho va demanar expressament i ens va crear l’oportunitat perfecta per tirar-ho endavant. Des que ho vam incorporar només ens ha portat bones notícies. Volem donar la millor atenció sigui quin sigui l’idioma del client que truca fent una detecció del prefix del telèfon i saludar-lo ja en anglès, francès o l’idioma que sigui. En tots aquells en què el català pot ser una llengua de la zona, oferim l’opció de parlar en català. La demanda ha anat creixent molt en els nostres assistents i, a Lleida, sempre ha sigut imprescindible en tot moment. Cap restaurant s’ha plantejat no posar-ho ja que, segons les nostres mètriques, és la zona de Catalunya on més demanen l’atenció en català.