Oct8ne i Reskyt porten el suport omnicanal a les aplicacions eCommerce

Oct8ne és una solució de servei d’atenció al client en línia que s’adapta a tots els canals per proporcionar una venda assistida molt més personalitzada del que estàvem acostumats fins ara. Mitjançant el xat, una finestra de covisió i diverses funcionalitats de veu, aquesta plataforma acosta l’experiència de compra a la xarxa a la que es podria tenir en qualsevol botiga física.

La seva tecnologia de covisió permet que els usuaris d’una botiga en línia comparteixin un espai comú amb l’agent del servei d’atenció al client, des d’on tots dos poden interactuar amb els productes en temps real, augmentant les vendes i fidelitzant clients. Segons dades d’Oct8ne, oferir aquest suport visual en el moment de la compra assistida incrementa la conversió en un 20-25%.

D’altra banda, Reskyt, que es dedica a generar l’aplicació d’un comerç electrònic sincronitzant el contingut del web sense tocar el codi font, dissenyant la pàgina d’inici i el menú segons la imatge corporativa de cada negoci, redueix els costos associats al desenvolupament d’una aplicació des de zero, oferint una solució més senzilla que permet que qualsevol botiga en línia augmenti el percentatge de conversió des dels dispositius mòbils.

I és que, davant la mateixa usabilitat, els usuaris tendeixen a comprar més des de les aplicacions mòbils que des del navegador del telèfon intel·ligent. Segons dades de Reskyt, les conversions creixen entre un 200 i un 500%.Malgrat els bons resultats, un comprador pot tenir els mateixos dubtes mentre realitza una compra en qualsevol dels diferents canals disponibles. Per això, és crucial poder oferir la mateixa experiència de compra independentment del canal en què es trobi el client.

Segons Marc Erra, director general d’Oct8ne, “amb aquesta nova integració des d’Oct8ne esperem seguir creixent i, sobretot, ajudant els nostres clients amb funcionalitats i integracions que els permetin vendre més gràcies a una venda assistida molt més directa i aprofitant tots els canals possibles”. Per a Rafa Martínez, soci cofundador de Reskyt, “seguirem treballant en més integracions per poder oferir als nostres clients les millors eines del mercat i aconseguir que l’app pugui augmentar retenció, aconseguir la tan desitjada fidelització de clients i incrementar les vendes”.

Rafa Martínez, director de negoci i soci de Reskyt

Des de Reskyt treballem incansablement per oferir més integracions d’aquest tipus als nostres clients. Clients com Bigcrafters (Estrella Galicia), Drim, Petclic, Enrique Tomas, Valentina, TeaShop, Conforama, Primor, 10XDIEZ, ToysRus, entre molts d’altres, ja gaudeixen dels serveis d’aquestes dues empreses. A partir d’ara, totes les empreses que treballin amb Oct8ne i desenvolupin la seva aplicació amb Reskyt també podran oferir el seu servei d’atenció al client als usuaris de telèfons intel·ligents sense necessitat de realitzar cap desenvolupament o integració especial. De la mateixa manera, tots els negocis que hagin desenvolupat la seva aplicació amb Reskyt podran contractar els serveis d’Oct8ne per potenciar el servei d’atenció al client omnicanal i donar la importància que mereix una bona atenció al client