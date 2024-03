Una gestió eficient

Creat: Actualitzat:

Una de les virtuts de la IA és la de facilitar-nos la vida en tots els sentits. Ja ho fa, i cada vegada més. Només cal veure que en cada número de Vint-i-dos en parlem, des diferents usos, sectors i serveis. Avui anem cap a una altra etapa transformadora, que no és cap altra que la dels xats conversacionals que utilitzen llocs com restaurants i hospitals, per posar un cas clar d’espais i establiments en els quals una bona gestió de les reserves assegura l’èxit i una bona optimització dels recursos.

Els xats conversacionals han trobat en la intel·ligència artificial l’ecosistema natural perfecte per evolucionar cap a una conversa natural que ens dirigeix tant la mirada com la reserva o compra cap al producte perfecte.

El reportatge central d’avui tracta de Bookline, empresa que està portant aquestes converses al sector de la restauració d’una forma acurada i molt àgil. Els resultats són diversos. Un d’ells és que el personal que fins fa poc atenia missatges i trucades i ho anotava tot en una llibreta pot dedicar-se ara a coses amb més valor, com el tracte proper i directe amb els clients que arriben, en lloc de gestionar els que arribaran en un futur. Que ho faci una màquina, això! L’altre resultat evident és que aquesta eina ens pot ajudar a resoldre casos, omplir sales o vendre productes les 24 hores del dia i els set dies de la setmana, a l’hora que sigui.

I d’això en parla també la lleidatana Reskyt, que explica també al número que teniu entre mans com la integració amb l’empresa Oc8tane proporciona als establiments que tenen aplicacions mòbils de venda al públic poder xatejar amb una intel·ligència artificial talment com si fossin a la botiga física, recorrent productes i variants fins a acompanyar en la compra final. És increïble, però és real i ja és aquí.