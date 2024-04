Els canvis de la campanya de la renda d'enguany

Isabel, començarem pel principi, i per aclarir dubtes: Què es la declaració de la renda? La declaració de la renda és un tràmit anual que es presenta entre els mesos d’abril i juny per regularitzar la nostra situació fiscal amb l’Agència Tributària espanyola. Durant aquest procés, els ciutadans declaren els beneficis i les rendes que han obtingut al llarg de l’any fiscal. És important complir amb aquesta obligació tributària per assegurar que els nostres impostos estiguin calculats correctament i per evitar possibles sancions o multes.

Què vol dir que es regularitza? En el context de la declaració de la renda, es refereix a posar al dia la nostra situació fiscal, assegurant que tots els nostres ingressos, despeses i altres factors siguin declarats correctament i reflectits en la nostra declaració. Aquest procés ens permet complir amb les obligacions tributàries i evitar possibles sancions o multes.

Quin és el calendari d’enguany? El període per presentar la declaració ja ha començat i acaba el 30 de juny, però com que enguany cau en diumenge s’allarga fins el dia 1 de juliol, dilluns. Per les declaracions en format de pagament en forma de domiciliació, l’últim dia és el 26 de juny.

Parlem de les novetats de la renda d’enguany. Destacaria l’obligació de declarar que tenen tots els autònoms que hagin treballat durant l’any, independentment del ingresos que hagin tingut i del temps que hagin declarat, ja sigui un dia o una setmana. Una altra novetat d’aquesta campanya és que s’ha de presentar també un annex informatiu juntament amb el model 100 de la retribució en espècies derivades d’accions o participacions d’empreses emergents. Pel que fa a les aportacions als plans de pensions efectuades per les empreses a petició del treballador, ara es demana el nom de l’empresa. I, finalment, hi ha nous petits canvis que afecten sobretot els despatxos, assessories i gestories, com la forma de presentar les declaracions complementàries i rectificatives.

Com ajuda, un software de gestió? Un software com el nostre, a3Asesor Ren agilitza el procés a les assessories i gestories, ja que evita errors a l’automatitzar l’entrada de dades. És un programa clau, que a més permet oferir un assessorament personalitzat als seus clients, podent fer simulacions de declaració abans de la campanya, important totes les dades de l’AEAT al software, i presentant tots els models, com el 100, el 102, el 210, el 718, el 720 i aquest any, com a novetat, el model 721 de les criptomonedes.

El model 721, sobre criptomonedes. Qui està obligat a presentar-lo? Aquest model obliga a declarar les criptomonedes a l’estranger de més de 50.000 euros. Cal ser conscient que encara que les criptomonedes no siguin un diner corrent habitualment, a nivell fiscal l’AEAT ho vol tenir fiscalitzat.

A Esofitec feu formació als despatxos que utilitzin el vostre software? A l’inici de la campanya fem jornades de formació a tots els clients, perquè a més aprofitem per veure i explicar totes les novetats i canvis que té el programa respecte a la normativa. A més estem disponibles durant tota la campanya per resoldre qualsevol dubte.

Què passa si no presentem la declaració? Doncs que, si estem obligats a fer-la, ens arribarà una carta d’Hisenda indicant que l’hem de presentar i el recàrrec –o multa– a la qual haurem de fer front.