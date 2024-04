La hibridació, clau per a una indústria més sostenible, intel·ligent i connectada - REDACCIÓ XXII

El centre tecnològic Eurecat, amb seu a Lleida, implementa solucions basades en la hibridació de tecnologies per impulsar una indústria més sostenible, intel·ligent i connectada, com les que ha mostrat al saló Advanced Factories. Eurecat ha exposat un robot que planifica la seva trajectòria i moviments en temps real, i la tecnologia de l’electrònica impresa amb una interfície intel·ligent per a la nova generació d’automòbils.

I també tecnologies per a la recuperació de matèries primeres de residus, i una solució de tecnologia avançada i capdavantera de membrana per al tractament d’efluents, que permet recuperar aigua i reutilitzar-la en el procés industrial. //