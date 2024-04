Intel·ligència Artificial generativa: impulsar la productivitat i garantir la privadesa de la informació

detail.info.publicated ORIOL ALÀS, MARCEL ORTIZ, IAN PALACÍN I XAVIER DOMINGO INVESTIGADORS I DIRECTOR DE LA UNITAT D’INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL APLICADA DEL CENTRE TECNOLÒGIC EURECAT detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Intel·ligència Artificial (IA) generativa ha generat molt revolt en els darrers mesos. Eines com ChatGPT han aconseguit 100 milions d’usuaris en tan sols dos mesos (Instagram va trigar 2,5 anys i Netflix 18 anys). I és que el potencial d’aquest tipus d’eines, en què a partir de veu o text podem generar continguts (text, imatges, vídeos,...) en qüestió de segons, és incalculable. I sí, no són perfectes, però quina meravella disposar d’un assistent tan potent per consultar informació o generar-nos una (imperfecta) base de treball on començar a produir.

Però com en podem treure profit i ser més productius a la feina? Qui pot veure les nostres consultes i dades? En aquest text reflexionem sobre aquests punts i exposem breument casos d’ús basats en la IA Mistral (equivalent a GPT), amb la qual apliquem tècniques com la Generació Augmentada per Recuperació (RAG) d’informació per poder contextualitzar millor les respostes, alhora que assegurem la privacitat de les nostres dades.

Durant la nostra activitat és molt freqüent haver de consultar grans conjunts de fitxers, i rellegir cada document per trobar la informació que busquem és molt tediós. El RAG és una eina que permet la cerca d’informació en documents a partir de preguntes realitzades per l’usuari en documents no estructurats, com manuals de funcionament, garanties, informes de reparacions, o qualsevol altre tipus de document de text. A més, donat que la interacció per obtenir la informació es fa de forma natural, trenquem la barrera tècnica, democratitzant l’accés i ús d’aquesta tecnologia a tothom.

Casos interessants de l’aplicació d’aquestes tecnologies són la seva aplicació en projectes de recerca, amb què garantir que els resultats obtinguts impactin a la societat és primordial. Des del centre tecnològic Eurecat hem usat tecnologies disruptives com els sistemes RAG, per obrir el coneixement i resultats científics a tothom, com un divulgador personal al qual pots formular preguntes. Això és possible gràcies al fet que el sistema coneix la font d’informació, permetent-hi la interacció natural i eliminant els requeriments tècnics especialitzats, com són els llenguatges de consulta.

Altres casos d’aplicació de RAG són aquells aplicats sobre repositoris d’informació que les empreses o administracions públiques generen durant la seva activitat, dels quals treure’n valor és molt complex. De la mateixa forma que en l’exemple anterior, aquests sistemes permeten obrir el coneixement als treballadors, assegurant que la informació no viatja fora d’on està permès.

Aquesta és de fet una de les preocupacions a l’hora d’utilitzar models generatius, el risc d’enviar dades privades als proveïdors d’aquestes eines. En aquest sentit, Eurecat està treballant en la incorporació d’aquests sistemes en infraestructura local i en la reducció del cost computacional associat, permetent a les empreses la privacitat de les dades i un ús eficient de la tecnologia.

Aquests són només alguns exemples il·lustratius del potencial de la IA generativa i els RAG. Estem observant els primers passos d’una indústria i d’una societat adoptant aquestes tecnologies i adaptant les seves activitats per treure’n el màxim profit. La millora en productivitat i eficiència que obtenim gràcies a aquests sistemes és tan evident que no podem quedar-nos enrere ni perdre el tren de l’oportunitat. Ara cal disposar d’una legislació a l’alçada que n’asseguri un bon ús i una mica d’atreviment per sortir de les posicions de confort. Qui sap què més està per venir!