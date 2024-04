Què és l'AI Pin, creat per extreballadors d'Apple? - REDACCIÓ XXII

A finals de l’any passat vam saber de l’existència d’un dispositiu que tenia per objectiu acabar amb la nostra dependència amb els telèfons mòbils. Es tracta de l’AI Pin, un aparell petit, que aprofita l’embranzida del furor de tot el que porti AI al nom, que no té pantalla però sí una interfície tàctil, càmera i projector. L’AI Pin és obra de dos extreballadors d’Apple, sota l’empresa anomenada Humane.

L’AI Pin es col·loca imantat a la solapa de la nostra roba, i es controla mitjançant control tàctil i de veu. I depenent del que sigui, un projector ens mostrarà el contingut, ja sigui al palmell de la mà o en una altra superfície. El cost de l’aparell, de sortida, són 699 dòlars, però només funciona si a més paguem una quota mensual de 24 dòlars més.

Com va passar amb les Vision Pro, la sortida al mercat no ha sigut bona, i els primers usuaris ho veuen com un aparell absurd.