Un revestiment que refreda casa i que volem a Lleida

I si existís un revestiment invisible per a les finestres que evités que la calor entri a través del vidre a casa nostra? No cal investigar gaire. Ja existeix. I per a zones com Lleida, amb dies i setmanes en que el termòmetre no baixa de 40 graus, això seria tota una salvació. Refugi climàtic a casa i sense aire acondicionat.

Investigadors de la Universitat de Notre Dame han inventat un recobriment per als vidres que permet deixar passar els rajos de sol però no la calor. I és que redueix la temperatura de l’interior de les cases entre 5 i 7 graus.

Es tracta d’un material que apila diverses capes ultrafines de silici, alúmina i òxid de titani sobre una base de vidre, on s’afegeix un polímer de silici d’un micròmetre de gruix. Aquest projecte haurà de passar ara el seu procés per acabar al món industrial, que podria no només formar part de les cases, sinó també de la indústria automobilística.