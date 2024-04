Alphabet, matriu de Google, guanya 23.662 milions en el seu primer trimestre, un 57,21% més que el 2023

La facturació de l’empresa va ascendir un 15,4 % respecte al mateix període de l’exercici anterior i es va situar en 80.539 milions de dòlars, la seua taxa de creixement més ràpida des de principis de 2022.

Segons el director executiu del gegant tecnològic, Sundar Pichai, aquests resultats -que van superar les expectatives dels analistes de Wall Street- "reflecteixen un sòlid acompliment del seu cercador, de YouTube i del seu servei de núvol."

Amb respecte a l’esforç de la companyia per aconseguir el lideratge de la intel·ligència artificial (IA) -cursa en què també participen altres titans com Microsoft i Meta-, Pichai va assenyalar que l’empresa és a bon camí amb el seu últim projecte d’IA, Gemini, i que hi ha "un gran impuls" per aquesta revolucionària tecnologia en tota l’empresa.

La companyia ha estat invertint molt en IA, agregant funcions d’IA generativa al seu cercador, les seues aplicacions i serveis per garantir que els consumidors continuïn utilitzant les eines de Google.

"El nostre lideratge en investigació i infraestructura d’IA i la nostra empremta global de productes ens posicionen bé per a la pròxima onada d’innovació en IA", va anotar en un comunicat.

Els ingressos publicitaris de la plataforma de vídeos YouTube van pujar més d’un 20 % en comparació amb fa un any, fins 8.090 milions. Mentre que els ingressos de Google Cloud van augmentar més d’un 28 % interanual.

Les retallades de costos i els acomiadaments també van continuar durant aquest trimestre.

El director executiu, Sundar Pichai, va dir als empleats al gener que probablement es produirien més retallades d’ocupació més endavant l’any, encara que no va especificar quins equips es veurien afectats.

Després de l’anunci dels seus resultats, les accions del gegant tecnològic pujaven un 11,07%.