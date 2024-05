Els ‘dumbphones’ o tornar als mòbils clàssics de sempre: hola Nokia de la padrina

Obrim consulta, perquè avui surten nous conceptes. Entren a examen. Avui toca parlar dels dumbphones, o el seu significat en català: telèfons tontos. És el pol oposat al moviment que va sorgir l’any 2007 quan el senyor Steve Jobs va presentar el primer iPhone, que va arrencar l’onada dels smartphone, en català telèfon intel·ligent. Va irrompre llavors un món de colors, aplicacions, internet, música, arcs de Sant Martí i unicorns, que al final podem dir que han portat tantes coses bones (comunicació, ubiqüitat, coneixement) com de dolentes (ansietat, síndrome fomo, addicció). Per això hi ha un moviment que fa anys que reivindica tornar als orígens. Als mòbils clàssics.

Aquí hauríem de parlar de la Generació Z, aquesta nascuda al tombant de segle, que parla estrany i que sembla que viu enganxada a les pantalles. I tant és així que aquesta generació és la que ha adoptat, per culpa dels influencers de les xarxes -sembla ironia- els vells telèfons mòbils que porten els seus padrins, aquells de tapa i de grans tecles. Per desconnectar. Ep, parcialment. Perquè una cosa és desconnectar una estona i l’altra no poder publicar a Insta. La moda és ser cool portant un mòbil vintage, i compaginar-lo amb un telèfon intel·ligent que solventi el dia a dia social.

En tot cas, tornem als dumbphones. I aquí hem de treure pols a l’altar a Nokia, empresa finesa que va marcar un abans i un després amb els primers telèfons. Tot allò de l’Snake i els mòbils indestructibles. Nokia encara existeix -ara és HMD- i malgrat té una secció de telèfons intel·ligents, en té una altra de telèfons clàssics, on hi trobem el mític Nokia 3310 o el 2720 Flip amb tapa.

No ens enganyem, són telèfons molt bàsics, tal i com els recordem de fa anys. Ni aplicacions ni modernitats, i les càmeres fan fotos igual de dolentes. Alguns models sí que incorporen serveis com Whatsapp o inclús Google Maps, però de forma molt bàsica. Això si, tindrem bateries que duren setmanes, bona qualitat en les trucades i un aparell que per un preu molt econòmic ens aguantarà el que faci falta i amb una mida reduïda.

Sembla que parlem d’una cosa molt allunyada en el temps, però encara és una indústria amb marques que en segueixen fabricant, com Kyocera, Xiaomi, LG, TCL, Sunbeam o Aspera.

Que com sé que existeixen totes aquestes marques? Perquè la web dumbphones.org classifica els millors telèfons d’aquest estil per característiques, eines i aplicacions i banda, fins a 5G.

Els telèfons mòbils barats i senzills poden semblar una mala decisió, per tot allò que no tindrem o que ens podem perdre, però potser dividir-nos i portar un telèfon o altre segons el moment del dia potser és més intel·ligent del que ens pensem. I ens permet fer un parèntesi de tanta connexió. Necessari.