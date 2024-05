La importància de les conversions i el ROI en el sector eCommerce

detail.info.publicated REDACCIÓ XXII detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

En l’àmbit de l’eCommerce, els conceptes de conversió i Retorn de la Inversió (ROI) són factors crítics que determinen l’èxit d’una plataforma de comerç electrònic. Paraules clau que formen part del vocabulari diari en tot un sector. Explorem en profunditat què són les conversions, què significa el ROI i com es calcula, per què són importants per a les marques i empreses que operen en l’eCommerce, i com poden abordar aquestes qüestions per millorar el seu rendiment en línia.

Conversions en l’eCommerce: Accions dels clients



En el context de l’eCommerce, les conversions es refereixen a les accions que els clients realitzen després de visitar una plataforma de venda en línia, ja sigui una web o una aplicació mòbil. Aquestes accions poden incloure qualsevol acció: la realització d’una compra, la subscripció a una llista de correu electrònic, la descàrrega d’un fulletó, o altres comportaments que vulgui l’empresa. Una conversió passa quan un visitant del lloc web o aplicació es converteix en un client.

En un entorn ple de dades, la mesura d’aquestes conversions és essencial per a les empreses de comerç electrònic per avaluar l’eficàcia del seu espai web o app, les seves estratègies de màrqueting i la seva experiència de compra en línia. Les conversions no només reflecteixen el nombre de vendes realitzades, sinó que també donen indicis sobre la salut general del negoci i la satisfacció del client. Podríem dir que si no ens agrada un aparador, no hi entrarem a comprar.

Segons Marina Llano, responsable del departament de publicació d'Apps de Reskyt, les conversions són la dada clau de qualsevol ecommerce, ja que ens indica quants visitants del nostre web han acabat realitzant una compra.

I com es pot millorar la conversió? Marina Llano ho té clar. "Hi ha moltes estratègies que es poden utilitzar per millorar les conversions, però els punts clau que hauria de tenir qualsevol pàgina web són tenir un disseny atractiu i una experiencia d'ús fàcil i ràpida. L'usuari ha de poder trobar fàcilment el que busca i amb pocs pasos. També que estigui adaptat a móvil, ja la majoria d'usuaris utilitzen aquest dispositiu per fer consultes. Oferir ofertes i promocions temporals per incentivar els usuaris a comprar, així com oferir diversos mètodes de pagament que es puguin adaptar a les necessitats de cada client".

El ROI: La Rendibilitat de les inversions



El Retorn de la Inversió (ROI de anglès Return Of Investment) és la relació entre els beneficis obtinguts a partir de les inversions realitzades en màrqueting, publicitat i desenvolupament del negoci en línia, i els costos associats amb aquestes inversions. És una mètrica clau que mesura la rendibilitat de les activitats de comerç electrònic. És a dir, calcular el rendiment net d’una acció després de restar-li totes les despeses relacionades. Per Llano, "gràcies al ROI podem evaluar la rendibilitat d'una inversió o la seva eficàcia i ens ajuda a prendre millors decisions en pròximes inversions".

La fórmula per calcular el ROI en l’eCommerce és similar a la fórmula general: (Ingressos Generats - Cost de la Inversió) / Cost de la Inversió. Aquesta fórmula proporciona una visió clara de la rendibilitat de les inversions en màrqueting digital, desenvolupament de llocs web i aplicacions, millora de l’experiència del client i altres àrees crítiques per a l’eCommerce.

Importància per a les empreses d’Ecommerce



Les conversions i el ROI són crítics per a les empreses de comerç electrònic per diverses raons:

Mesura de l’èxit : Les conversions són una mesura clau de l’èxit d’una plataforma de comerç electrònic. Reflecteixen la capacitat de la plataforma per convertir els visitants en clients actius i generadors de vendes.

: Les conversions són una mesura clau de l’èxit d’una plataforma de comerç electrònic. Reflecteixen la capacitat de la plataforma per convertir els visitants en clients actius i generadors de vendes. Optimització de la conversió : Mesurar les conversions permet als propietaris de negocis identificar àrees de millora en el procés de conversió i prendre mesures per optimitzar-les. Això pot incloure la millora de la usabilitat del lloc web, la simplificació del procés de compra i l’afinament de les crides a l’acció.

: Mesurar les conversions permet als propietaris de negocis identificar àrees de millora en el procés de conversió i prendre mesures per optimitzar-les. Això pot incloure la millora de la usabilitat del lloc web, la simplificació del procés de compra i l’afinament de les crides a l’acció. Maximització de la rendibilitat : El ROI proporciona una visió clara de la rendibilitat de les inversions en màrqueting i desenvolupament de negoci en línia. Això permet als propietaris de negocis assegurar-se que estan destinant els seus recursos de manera eficient i maximitzant els seus beneficis.

: El ROI proporciona una visió clara de la rendibilitat de les inversions en màrqueting i desenvolupament de negoci en línia. Això permet als propietaris de negocis assegurar-se que estan destinant els seus recursos de manera eficient i maximitzant els seus beneficis. Preservació de la competitivitat: En un mercat de comerç electrònic cada vegada més competitiu, les empreses que poden mesurar i optimitzar les seves conversions i el ROI tenen un avantatge competitiu. Poden adaptar-se més ràpidament als canvis en el comportament dels consumidors i a les noves tendències del comerç electrònic.

Solucions per millorar les conversions i el ROI



Optimització del lloc web : Millorar la usabilitat i l’experiència de l’usuari del lloc web és fonamental per augmentar les conversions. Això pot incloure la millora de la velocitat de càrrega, l’optimització del disseny i la navegació, i la simplificació del procés de compra.

: Millorar la usabilitat i l’experiència de l’usuari del lloc web és fonamental per augmentar les conversions. Això pot incloure la millora de la velocitat de càrrega, l’optimització del disseny i la navegació, i la simplificació del procés de compra. Segmentació del públic : Segmentar el públic objectiu en grups més petits i específics permet als propietaris de negocis oferir contingut i ofertes més rellevants, augmentant així les possibilitats de conversió.

: Segmentar el públic objectiu en grups més petits i específics permet als propietaris de negocis oferir contingut i ofertes més rellevants, augmentant així les possibilitats de conversió. Personalització dels continguts : Utilitzar dades sobre el comportament dels clients per personalitzar els continguts i les ofertes en el lloc web i en les campanyes de màrqueting. Això pot augmentar l’ engagement dels clients i les possibilitats de conversió.

: Utilitzar dades sobre el comportament dels clients per personalitzar els continguts i les ofertes en el lloc web i en les campanyes de màrqueting. Això pot augmentar l’ dels clients i les possibilitats de conversió. Optimització de la campanya de màrqueting: Utilitzar l’analítica de dades per avaluar l’eficàcia de les campanyes de màrqueting i fer ajustos en temps real per maximitzar els resultats. Això pot incloure afinar les paraules clau, segmentar els anuncis i optimitzar el pressupost de màrqueting.

Tenir una aplicació mòbil és crucial per millorar la conversió i el ROI en l’eCommerce perquè ofereix una experiència d’usuari més fluida i personalitzada, augmenta l’accessibilitat i la comoditat de compra, i permet un millor seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris. Les aplicacions mòbils poden enviar notificacions push per fomentar compres recurrents i promocions personalitzades, augmentant així les oportunitats de conversió. A més, una aplicació ben dissenyada pot reduir el temps de càrrega i els passos necessaris per completar una compra, cosa que minimitza l’abandonament del carret i augmenta la satisfacció del client, resultant en un ROI més alt.

Marina Llano explica que "gràcies a una aplicació els usuaris poden tenir una experiencia millorada i personalitzada en comparació a la versió mòbil. Es poden enviar notificacions push personalitzades a partir de les seves compres o preferències i així promocionar productes rellevants o impactar als usuaris en moments especials. També se li pot donar funcionalitats especials que no estiguin disponibles a la pàgina web com accés prioritari a rebaixes o ofertes, programes de fidelització, entre altres".

A casa nostra, empreses com Reskyt, al Pla d’Urgell, són especialistes en la creació d’aplicacioms mòbils, que aporten aquest punt diferencial que multiplica tant la conversió com millora el ROI, el retorn de la inversió.

En resum, comprendre i millorar les conversions i el ROI en l’eCommerce és essencial. A través d’una anàlisi detallada i l’aplicació de les estratègies adequades, les empreses poden augmentar la seva eficàcia i rendibilitat en el competitiu món del comerç electrònic.