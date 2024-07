Descobreixen un túnel potencialment accessible sota la superfície de la Lluna

Un grup d’investigadors ha presentat proves de l’existència d’un conducte subterrani i potencialment accessible sota un pou obert a la Lluna, ubicat a uns 130 metres de profunditat i amb 45 metres d’ample, publica avui Nature Astronomy.

L’estudi, encapçalament per la Universitat de Trento (Itàlia) aporta informació sobre la geologia lunar i el seu paper com a possible refugi per a futures missions tripulades a la superfície del nostre satèl·lit.

Els investigadors van analitzar dades de radar de la sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), de la NASA, obtingudes al Mar de la Tranquil·litat, el lloc on l’ésser humà va trepitjar per primera vegada el satèl·lit, el 1969.

Fa almenys mig segle que els científics han teoritzat sobre si hi ha túnels sota la superfície de la Lluna i la nova investigació pretén posar fi al debat en assenyalar l’existència d’un conducte que seria un tub de lava buit.

A la superfície de la Lluna s’han trobat més de 200 fosses, algunes de les quals, denominades "claraboies", estan formades per ensorraments d’un tub de lava subjacent.

L’equip va tornar a analitzar, amb noves tècniques complexes de processament de senyals, les dades obtingudes per la sonda LRO el 2010 del Mar de la Tranquil·litat, la fossa més profunda coneguda de la Lluna, amb un radi d’aproximadament 100 metres, parets verticals o sortints i un terra inclinat.

Així van observar un augment de la brillantor del radar en el costat oest de la fossa i, mitjançant simulacions, van arribar a la conclusió que poden explicar-se per la presència d’una cavitat o conducte que s’expandeix des del costat oest del fons del pou.

Els autors suggereixen que els tubs o conductes volcànics podrien ser una característica comuna sota les planes lunars.

El conducte es troba a una profunditat d’entre 130 i 170 metres; té una longitud d’entre 30 i 80 metres i una amplada d’uns 45 metres. La cova també és potencialment plana o inclinada un màxim de 45 graus i és probablement accessible.

Els tubs o conductes de lava accessibles podrien proporcionar un entorn més temperat que la superfície, però no se sabia amb certesa si proporcionen accés a coves amb grans volums subterranis.

L’estudi té importància científica i implicacions per al desenvolupament de missions a la Lluna, un entorn hostil per a la vida humana, on les temperatures superficials a la cara il·luminada poden assolir els 127 graus, mentre que en l’oculta en poden descendir -173.

A més, la radiació còsmica i solar pot ser fins 150 vegades més potent a la superfície lunar que la que s’experimenta a la Terra i existeix una amenaça constant d’impacte de meteorits.

Aquestes condicions impulsen la necessitat de trobar llocs segurs per a la construcció d’infraestructures que puguin suportar una exploració sostinguda i coves com aquesta ofereixen una solució.