Suplantació d'identitat per WhatsApp: com protegir-se d'aquesta estafa en auge

La suplantació d'identitat a través de WhatsApp s'ha convertit en una de les formes més comunes d'estafa digital en els últims anys. Aprofitant que l'aplicació va associada a un número de telèfon però no necessàriament a un mateix dispositiu, els ciberdelinqüents aconsegueixen fer-se passar per familiars, amics o coneguts de les víctimes per sol·licitar-los diners a través de serveis com Bizum.

Núria Codina, una usuària de X (antiga Twitter), va alertar recentment d'un cas real de suplantació. Va rebre un missatge en català d'un veí conegut del seu edifici demanant-li que li fes un pagament urgent per Bizum, ja que a ell li donava error. Després de comprovar que el número era el del seu veí, Codina va fer els pagaments sol·licitats, que van sumar 380 euros. L'endemà, en contactar amb el veí, va descobrir que tot havia estat una estafa i que els delinqüents havien suplantat el seu WhatsApp durant unes hores.

Aquest cas no és aïllat. A Lleida, el Joel va ser suplantat de la mateixa manera per WhatsApp durant 12 hores, fent-se passar per l’administradora del bloc de pisos del seu pare. Amb aquest mètode van aconseguir un botí d’uns 5.000 euros i van provar-ho amb tots els veïns.

Estela, una jove de Lleida, va perdre 930 euros en tres minuts. Va rebre un whatsapp del seu pare demanant-li dos pagaments de 470 i 490 euros. Després de trucar al seu pare, va descobrir que ell no en sabia res. Els estafadors van enviar centenars de missatges de forma massiva fent-se passar pel seu pare.

L'augment de les estafes digitals

Les denúncies per estafa s'han disparat un 82% en els últims quatre anys a Lleida, amb una xifra rècord de 5.751 denúncies el 2023, el que suposa una cada hora i mitja. Vuit de cada deu es cometen a través d'internet. Una enquesta del CIS del febrer passat assenyalava que el 47,5% dels entrevistats havia estat víctima d'estafa o d'intent l'últim any.

Com funciona la suplantació d'identitat per WhatsApp?

La clau radica en el fet que l’aplicació WhatsApp va associada a un número de telèfon mòbil, però no necessàriament a un mateix dispositiu. Els estafadors aprofiten aquesta característica per suplantar identitats. El procediment consisteix a instal·lar WhatsApp en un dispositiu, vincular-lo al número de telèfon de la víctima i, a través d’enginyeria social, obtenir el codi de seguretat que WhatsApp envia per SMS. Una vegada tenen accés al compte, els estafadors es fan passar per familiars o amics per sol·licitar diners a través de serveis com Bizum.

Estem en un moment molt delicat, que ho serà més quan la IA usada amb fins negatius faci acte de presència

Mesures preventives contra la suplantació d'identitat

Per prevenir aquestes estafes, cal mantenir sempre la cautela i verificar la identitat de qui sol·licita diners, encara que sembli una persona de confiança. Es recomana trucar directament per confirmar l'autenticitat del missatge. També és crucial activar les claus d'accés i la verificació en dos passos a WhatsApp per afegir una capa addicional de seguretat.

Amb l'augment de les denúncies i les dades que evidencien la magnitud del problema, és fonamental prendre consciència dels riscos associats a la suplantació d'identitat i adoptar mesures preventives. Mantenint la prudència i aplicant bones pràctiques de seguretat, podem protegir-nos millor contra aquesta amenaça creixent que afecta cada vegada més usuaris.