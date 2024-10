IPM Advice: Innovació i sostenibilitat en el maneig dels herbicides

Al dinàmic món de la investigació i la tecnologia, les spin-off s’han convertit en una peça clau per portar les innovacions des dels laboratoris acadèmics fins el mercat. Un exemple d’aquesta tendència és IPM Advice, una empresa derivada de la Universitat de Lleida i el centre Agrotecnio, que es dedica a la comercialització de tecnologies desenvolupades en l’àmbit acadèmic per a l’optimització de l’ús d’herbicides en l’agricultura.

Jordi Recasens, catedràtic de la Universitat de Lleida, investigador d’Agrotecnio i soci d’IPM Advice, ens ofereix una visió clara del que significa una spin-off: "Una spin-off és una empresa que comercialitza els desenvolupaments tecnològics que es fan en una universitat o centre d’investigació. Té entitat pròpia i sorgeix del coneixement i la investigació, creant prototips tècnics o programes informàtics per a la seua comercialització."

L’estructura d’aquestes empreses permet als acadèmics participar activament en l’empresa sense desvincular-se de les seues responsabilitats a la universitat. "En el meu cas, puc dedicar un 10% del meu temps a l’empresa, generant activitat econòmica a partir del coneixement," afegeix Recasens. Per la seva banda, José María Montull treballa al 50% del seu temps en la spin-off.

Jordi Recasens i José María Montull, al seu laboratoriJOAN TEIXIDÓ PAU

Del laboratori al mercat: el cas d’ IPM Advice

La història d’IPM Advice comença el 2009, quan Andreu Taberner, investigador del Grup d’Investigació a Malherbología i soci d’IPM Advice, es va embarcar en un projecte amb la Universitat d’Aarhus a Dinamarca. Aquest projecte inicial va evolucionar fins convertir-se en la tesi doctoral de José María Montull i més tard en una col·laboració internacional amb investigadors alemanys i danesos.

"El sistema IPM Wise, que nosaltres adaptem per a Espanya, té les seues arrels en investigacions de la dècada dels 80 a Dinamarca," explica Montull. "El sistema original es venia en disquets i CDs, però ara hem avançat a una aplicació online amb actualitzacions contínues i subscripció anual."

L’objectiu principal d’IPM Wise és optimitzar el consum d’herbicides mantenint la seua eficàcia, adaptant el sistema a les condicions climàtiques i agrícoles específiques del sud d’Europa. "La nostra adaptació del sistema permet el seu ús eficient en cultius mediterranis, com a panís i cereals, i estem expandint el seu ús a altres països mediterranis," comenta Montull.

Una col·laboració internacional amb arrels locals

IPM Advice manté un acord amb la spin-off danesa IPM Consult, el que els permet utilitzar la marca comuna IPM Wise. Aquesta col·laboració internacional reforça la imatge de marca i facilita l’expansió a nous mercats.

A més d’adaptar el sistema a les condicions locals, IPM Advice ha introduït la capacitat de realitzar simulacions en temps real, la qual cosa permet als usuaris finals prendre decisions més informades i eficients. "Aquesta capacitat de simulació és un avantatge competitiu que no ofereixen altres aplicacions del tipus vademècum que es poden veure online," destaca Montull.

Amb aproximadament 350 clients, IPM Advice treballa principalment amb empreses distribuïdores de fitosanitaris, cooperatives i fabricants d’aquests productes. "El nostre sistema no només optimitza l’aplicació d’herbicides, sinó que també permet reduir els costos de desenvolupament i registre de productes herbicides mitjançant simulacions que eviten la necessitat de nombrosos assajos de camp," explica Montull.

La visió d’IPM Advice és clara: continuar innovant i adaptant els seus sistemes per contribuir a una agricultura més sostenible i eficient, reduint el consum d’herbicides i millorant l’eficàcia dels tractaments.

Jordi Recasens i José María Montull, al seu laboratoriJOAN TEIXIDÓ PAU

Jordi Recasens i José María Montull Socis fundadors d’IPM Advice

Com funciona IPM Advice?

Els clients introdueixen diversos camps en el programa, a través d’una aplicació mòbil. Se’ls demana quina espècie de mala herba volen controlar i el seu estat de creixement i informació sobre les condicions climàtiques en el moment del tractament. A partir d’aquestes dades, el sistema proposa els herbicides, les seues dosis i possibles barreges per poder controlar aquesta mala herba. Amb IPM Wise podem reduir entre un 30 i un 60% l’ús d’herbicides.

Per exemple?

Mira, per exemple. Per a un camp de cereal d’hivern posem que tenim Lolium rigidum, que ara té dos o tres fulles de desenvolupament. Li diem que tenim també Bromus diandrus, que és entre zero i una fulla. Li diem l’eficàcia que volem, 95% en les dos espècies, per exemple. Si tenim problemes de resistències, els el podem afegir, i evitar algun ingredient actiu concret. I al moment veurem els suggeriments de productes a utilitzar, el preu per hectàrea i les possibles alternatives.

Quines són les més habituals?

En cereals d’hivern, entre les principals espècies de brosses hi ha cugula, margall i rosella. Aquestes espècies poden causar pèrdues de rendiment en els cultius, per la qual cosa és crucial controlar-les adequadament.

Es tracta de ser més eficient. Però les empreses de fitosanitaris podrien veure perillar el seu negoci, si retalleu productes per ser més eficients.

El més important que veuen és que poden optimitzar l’eficàcia dels seus productes. I quan optimitzes el seu ús, el que fas és millorar el producte i fer-ho més durador.

Per què?

Perquè és més eficient. Si és més eficient elimina les males herbes i aquestes no creen resistències. I si no crea resistències significa que la vida útil d’un fitosanitari s’allarga, podent arribar als 20 o 25 anys.

Que ho entengui. IPM Wise és la marca comuna europea, IPM Consult és la marca del nord d’Europa, i IPM Advice és la vostra spin off, que actua al sud d’Europa.

Exactament. I volem créixer cap a Amèrica del Sud i Itàlia.

Les males herbes sempre s’han de controlar amb productes?

El tema de les males herbes és un tema que es pot abordar de moltes formes. El nostre postulat dins de les nostres línies d’investigació i el Màster que estem compartint és el que denominem maneig integrat, on tenim moltes eines per controlar les males herbes. Una són els herbicides, però hi ha més, mecàniques, culturals, manuals... Ara bé, els herbicides els podem fer el més eficaços possible si els sabem utilitzar ben dins d’un context mediambiental i els apliquem correctament per a una herba, un cultiu i un ambient concret. Hi ha casos, com en la producció ecològica, on no hi ha possibilitat d’utilitzar productes fitosanitaris.

Com es finança l’empresa?

L’empresa s’autofinança mitjançant la venda de subscripcions a la nostra eina, que té un cost anual que varia segons el nivell de servei. Els primers anys no repartim dividends per raons fiscals, la qual cosa ens va permetre reinvertir en el creixement de l’empresa.