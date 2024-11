Els milions esfumats en l’oblit digital de les criptomonedes

En el dinàmic i de vegades turbulent món de les criptomonedes, un misteri ha intrigat a experts i entusiastes per igual: quants Bitcoin s’han perdut irremeiablement al llarg dels anys? Estudis recents donen llum sobre aquesta pregunta, revelant xifres sorprenents que deixen al descobert la magnitud d’aquest fenomen.

Causes darrere de la pèrdua de Bitcoin

Diverses circumstàncies han contribuït a la desaparició de quantitats significatives de Bitcoin. Una de les raons més comunes és la pèrdua de les claus privades, essencials per accedir i transferir els fons emmagatzemats en carteres digitals. Quan els usuaris extravien aquestes claus, ja sigui per distracció o per danys en els dispositius d’emmagatzematge, els Bitcoin associats queden atrapats en uns llimbs digitals.

Un altre factor que ha cobrat rellevància és la mort de propietaris de Bitcoin sense deixar instruccions clares sobre com accedir als seus actius digitals. Això ha portat a situacions en les quals familiars i hereus es troben impossibilitats per recuperar els fons, quedant aquests congelats indefinidament.

A més, els errors en les transaccions, com l’enviament de Bitcoin a adreces incorrectes o inexistents, també han contribuït a la pèrdua irreversible d’aquestes criptomonedes.

Estimacions impactants de Bitcoin perduts

Diverses firmes especialitzades en anàlisi de blockchain han realitzat estudis per quantificar la magnitud de les pèrdues de Bitcoin. El 2017, Chainalysis va estimar que entre 2,78 i 3,79 milions de Bitcoin podrien estar perduts per sempre, la qual cosa en aquell moment representava aproximadament el 17-23% del total de Bitcoin en circulació.

Per la seua part, Fundstrat Global Advisors va dur a terme un altre estudi el 2020, concloent que al voltant del 20% del subministrament total de Bitcoin podria estar perdut o inaccessible. Aquestes xifres posen de manifest l’impacte significatiu que té aquest fenomen en l’ecosistema de les criptomonedes.

Indicadors i mètodes d’estimació

Els experts han identificat diversos indicadors que suggereixen la pèrdua de Bitcoin. Un d’ells és la inactivitat prolongada de certes adreces, que no han registrat transaccions en anys. Un altre indici és la presència de Bitcoin no moguts des dels primers anys d’existència d’aquesta criptomoneda, quan molts usuaris no anticipaven el seu futur valor i van perdre accés als seus fons.

Per arribar a aquestes estimacions, els investigadors han fet servir diversos mètodes. L’anàlisi d'adreces inactives i l’estudi de patrons de transacció a la cadena de blocs han estat fonamentals. A més, s’han realitzat enquestes i entrevistes a usuaris i empreses del sector per recopilar dades sobre pèrdues reportades.

La recerca de precisió en un món descentralitzat

Malgrat els esforços per quantificar les pèrdues de Bitcoin, és important tenir en compte les limitacions inherents a aquest procés. La naturalesa descentralitzada i pseudònima de les criptomonedes dificulta l’obtenció de xifres exactes. Tanmateix, els estudis realitzats per experts brinden una valuosa aproximació a la magnitud del problema.

En un món cada vegada més digitalitzat, on les criptomonedes guanyen terreny com a alternativa als sistemes financers tradicionals, la qüestió dels Bitcoin perduts adquireix una rellevància especial. Comprendre les causes i dimensions d’aquest fenomen és crucial per al desenvolupament de solucions que garanteixin la seguretat i accessibilitat d’aquests actius digitals.

Mentre el misteri dels Bitcoin perduts persisteix, la comunitat cripto a Espanya i a tot el món continua explorant maneres de mitigar aquest problema. Des de l’educació dels usuaris sobre bones pràctiques de seguretat fins el desenvolupament de tecnologies més robustes, l’objectiu és reduir la incidència de pèrdues irreversibles i enfortir la confiança en l’ecosistema de les criptomonedes.