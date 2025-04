Publicat per Redacció Vint-i-dos Creat: Actualitzat:

Daniel, com es va originar el teu grup de recerca?

Per uns quants factors inesperats. El professor Joan X. Comella, ara director de l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu, dirigia a inicis de la dècada dels 2000 a la UdL un grup molt potent sobre la formació, supervivència i mort de neurones. El Dr. Manel Ballester, aleshores cap de Cardiologia de l’Arnau, el va contactar per investigar aquests processos a les cèl·lules del cor. Jo em plantejava tornar a Catalunya després de quatre anys a l’estranger estudiant els mitocondris, uns compartiments cel·lulars que generen energia. Aquesta combinació de coneixements en mort cel·lular, energia i malalties cardiovasculars ha estat clau per definir la personalitat del nostre grup.

Llavors em van proposar iniciar una línia d’investigació sobre la mort cel·lular al miocardi, vam aconseguir finançament i, juntament amb la Dra. Marta Llovera, hem mantingut aquest projecte actiu durant vint-i-quatre anys. En aquest temps, hem centrat la recerca a entendre com les cèl·lules del cor sobreviuen davant l’estrès, amb l’objectiu de trobar noves formes de protegir el cor durant les malalties cardiovasculars. Hem generat més de trenta articles científics i format vuit investigadors, molts dels quals treballen actualment per millorar la salut humana a centres nacionals i internacionals.

A l’IRBLleida treballeu molts grups liderats per professors de la UdL. Com alterneu recerca i docència?

Combinar la intensitat de les classes de grau i postgrau a la UdL amb l’exigència de la recerca internacional sovint és complicat. Malgrat tot, hi veig una sinergia. Puc comunicar els meus coneixements en malalties cardiovasculars als estudiants dels graus de Nutrició Humana i Biotecnologia. Als primers, els intento motivar amb la importància de ser bons professionals de la nutrició per millorar la salut cardiovascular, ja que els mals hàbits alimentaris contribueixen en un 30% al risc de patir una MCV. Als segons, els poso exemples d’aplicacions biotecnològiques per tractar aquestes malalties.

Actualizar el meu coneixement per explicar-ho a classe m’aporta idees per a la recerca, especialment en aspectes metabòlics i tecnològics. També gaudeixo de les sessions de Formació Continuada, on trasllado el coneixement assolit, sovint a malalts i familiars, que agraeixen comprendre millor la seva situació, cosa que és gratificant.

Quins objectius t’agradaria assolir amb relació a la tasca del grup sobre les malalties cardiovasculars?

Contribuir al benestar de la població a través de l’aplicació dels coneixements adquirits, tant en prevenció com en tractament de les malalties del cor. Un dels nostres reptes actuals és explorar com la modulació de la supervivència cel·lular podria contribuir a la protecció del cor després d’un infart o en situacions d’estrès crònic.