Moltes més Lego League

Creat: Actualitzat:

Mal quadrat, això. Parlem avui de la First Lego League que es va celebrar a Lleida, a finals de febrer. Eren les eliminatòries territorials i avui, quan llegiu això, farà just unes hores que ha acabat la gran final estatal, celebrada a Ferrol, a Galícia. Això vol dir que encara no podem informar si els representants de Ponent, els equips de Mollerussa i d’Artesa de Segre, han aconseguit el títol. Però tampoc és aquest, ni de bon tros, el gran objectiu de la First Lego League. O, si més no, no és l’únic. Aquesta competició va més enllà de qui s’emporta el trofeu.

L’FLL és, abans que res, una eina per fomentar, en general. Si entrem en detall, veurem que fomenta la ciència i la tecnologia entre els joves estudiants, els connecta amb la recerca i la innovació, i els apropa a les universitats i als centres tecnològics on, qui sap, potser un dia acabaran formant-se. També fomenta la inclusió de la dona en un sector que, tot i els avenços, encara té una bretxa de gènere per tancar.

A més, la First Lego League és un aparador d’intel·ligència i creativitat. Convida a desenvolupar el pensament crític i la capacitat de resolució de problemes, fomenta el lideratge i les habilitats en equip i impulsa valors com el cooperativisme, l’ètica i el respecte pels valors universals.

No és només una competició de robòtica, sinó un espai on la tecnologia es posa al servei d’un bé comú, ja que cada any els equips treballen per aportar solucions a un problema real. I tot això ho fa amb un format engrescador, motivador i divertit. Perquè aprendre, investigar i resoldre reptes també pot ser una experiència apassionant. I la First Lego League ho demostra any rere any. Per molts anys més, First Lego League, i per molts anys més a Lleida.