Appselling: el motor que impulsa la conversió en l’eCommerce
Aquesta tecnologia està transformant la manera en què les botigues en línia connecten amb els clients mòbils, multiplicant conversions i fidelització
En un entorn on el 80% del trànsit i el 68% de les vendes de comerç electrònic ja es generen des del mòbil, disposar d’una aplicació s’ha convertit en un avantatge essencial. En aquest sentit, l’Appselling emergeix com la tecnologia clau per maximitzar la conversió i fidelització en el canal mòbil, una estratègia que plataformes com Reskyt implementen amb èxit per transformar comerços electrònics en motors de venda. L’Appselling va molt més enllà de la simple presència mòbil: potencia cada interacció de l’usuari dins l’aplicació, aconseguint taxes de conversió fins a tres vegades superiors a les obtingudes en web mòbil. Mentre altres solucions es limiten a reproduir continguts web, aquesta tecnologia incorpora funcions avançades que transformen l’experiència de compra.
Funcionalitats que marquen la diferència: Les aplicacions desenvolupades amb aquesta metodologia integren notificacions push segmentades, amb una taxa de conversió del 48% després de la seva recepció, personalització completa de la interfície i del catàleg adaptats al perfil del client, banners dinàmics, campanyes temporals i mòduls exclusius per a promocions dins l’aplicació. Tot això s’aconsegueix amb una integració sense friccions amb els principals gestors de contingut del mercat. “La sincronització amb la web és automàtica i en temps real, sense duplicitat d’esforços”, expliquen des de Reskyt, empresa que compta amb més de 10 anys d’experiència creant aplicacions per a líders del sector com PcComponentes, Würth, Casa del Libro o Toys”R”Us, entre d’altres.
Trencant barreres per als comerços electrònics: L’adopció d’aplicacions natives ha estat tradicionalment frenada per tres obstacles principals: la percepció d’un llarg procés de desenvolupament, la manca d’equip intern per liderar-ho i la idea que només les grans empreses poden permetre’s aquest canal. La proposta de valor d’aquesta tecnologia pretén trencar aquestes barreres, democratitzant l’accés a un canal mòbil eficient per a comerços electrònics de totes les mides. En un mercat en què la competència per l’atenció dels usuaris mòbils és cada vegada més intensa, l’Appselling es consolida com una eina estratègica per a qualsevol comerç que vulgui optimitzar vendes i fidelitzar clients en l’entorn mòbil.
Resultats que avalen aquesta tecnologia
Les dades són contundents: les marques que han adoptat aquesta tecnologia han experimentat un increment del 300% en conversió respecte a la web mòbil, duplicant la recurrència de compra i augmentant un 20% el valor mitjà de la comanda. El més destacable és que aconsegueixen un ROI positiu en menys de sis mesos. Un dels aspectes més innovadors d’aquesta solució és la seva tecnologia Universal Wrapping Technology (UWT) amb enfocament no-code, que permet crear i llançar aplicacions en menys de quatre setmanes, sense necessitat d’intervenció d’equips tècnics i amb total autonomia per part del client per actualitzar-la o llançar campanyes des d’un panell de control.