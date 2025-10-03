Mayoral es connecta amb el comerç online amb Reskyt
La marca líder en moda infantil aconsegueix un 51% més de conversió i un 38% més de recurrència gràcies a la integració total amb Reskyt
La marca espanyola Mayoral, referent en el sector de la moda infantil, ha aconseguit transformar la seva presència digital mitjançant una app totalment connectada amb el seu ecommerce. La solució implementada per Reskyt ha permès que actualment el 26% dels seus comandes digitals es generin a través d'aquesta aplicació mòbil, convertint-la en un canal estratègic per a l'empresa en aquest 2025.
Aquest projecte neix de la necessitat de Mayoral d'oferir una experiència visual coherent amb la seva identitat de marca, disposar d'un canal de venda plenament integrat amb el seu ecommerce i CRM, i poder llançar promocions segmentades per país, edat o col·lecció amb agilitat. La implementació ha superat totes les expectatives inicials, amb un 51% més de conversió d'usuaris a l'app respecte a la web mòbil i un 38% més de recurrència en clients que tenen l'aplicació instal·lada.
Un dels aspectes més destacats d'aquesta integració és que l'equip de màrqueting de Mayoral pot gestionar l'app de manera autònoma, sense dependre del departament d'IT. Això els permet llançar promocions simultàniament a web i app sense esforç addicional, ja que totes les accions es reflecteixen automàticament al seu backend gràcies a la sincronització en temps real.
Com funcionen les apps connectades amb l'ecommerce
Una app connectada no és simplement una web adaptada a format mòbil, sinó una aplicació nativa sincronitzada en temps real amb l'ecommerce mitjançant API o integracions específiques. Això permet la sincronització automàtica de productes, categories, preus i estoc entre plataformes, eliminant duplicitats i garantint una experiència de compra fluida per als usuaris.
Segons les dades del sector, aquesta mena d'integracions permeten gestionar tot des d'un únic punt: qualsevol canvi al CMS s'actualitza automàticament a l'app. A més, els usuaris i les comandes queden unificats, entrant pel mateix canal i oferint una traçabilitat completa, a la vegada que es mantenen totes les opcions de pagament i enviament disponibles a la botiga online.
L'experiència de compra resulta molt més àgil i sense friccions, el que explica per què marques com Mayoral aconsegueixen índexs de conversió significativament superiors a través de l'app en comparació amb la navegació web des de dispositius mòbils.
Avantatges de les apps mòbils integrades amb ecommerce
Un dels principals beneficis d'aquesta tecnologia és la centralització de dades, que permet prendre decisions unificades basades en una visió global del client. No cal exportar informació ni creuar fulls de càlcul, ja que totes les comandes s'integren al mateix sistema habitual, facilitant l'anàlisi del valor del client, la seva freqüència de compra i els seus comportaments.
La consistència de l'experiència a tots els canals és un altre factor determinant per a l'èxit. Un usuari que visualitza un producte al web el trobarà exactament igual a l'app, i podrà completar la seva compra des del canal que prefereixi. Aquesta flexibilitat millora notablement els índexs de conversió i fidelització.
Un tercer avantatge és l'automatització sense duplicació. Des de les promocions fins a les categories, tot es sincronitza de forma automàtica entre plataformes, sense necessitat de replicar o adaptar continguts manualment. L'app reflecteix en temps real qualsevol canvi realitzat a l'ecommerce.
Finalment, les apps natives connectades ofereixen una velocitat de càrrega i navegació superior a la del navegador web, gràcies a la precàrrega de contingut i l'adaptació optimitzada al dispositiu, millorant així l'experiència d'usuari.
El procés d'integració tecnològica
La plataforma Reskyt, utilitzada per Mayoral, ofereix una integració simple, segura i flexible. Pot connectar-se amb els CMS més populars del mercat com Shopify, Magento, PrestaShop, VTEX i WooCommerce, així com amb sistemes a mida mitjançant connectors o APIs pròpies.
Durant tot el procés d'implementació, l'equip de suport acompanya el client per garantir que no es perdi cap dada ni funcionalitat. Un exemple pràctic d'aquesta sincronització és que quan s'afegeix un nou article a l'ecommerce, aquest apareix instantàniament a l'app, a la categoria corresponent, amb les mateixes fotos, descripcions, talles, estoc, preu i promocions.
Aquesta fluïdesa en la integració evita tasques duplicades i redueix considerablement els errors d'informació, permetent als equips de màrqueting i vendes centrar-se en l'estratègia en lloc de la gestió tècnica.
Què busquen les marques en una app de comerç electrònic
Segons es desprèn del cas de Mayoral i d'altres empreses del sector, les marques cerquen principalment tres elements en implementar una app connectada amb el seu ecommerce. En primer lloc, una experiència visual coherent amb la identitat de marca, que transmeti els mateixos valors i estètica que la resta de canals.
En segon lloc, busquen una connexió total amb els seus sistemes existents d'ecommerce i CRM, que eviti duplicitats i permeti una gestió centralitzada. I finalment, necessiten agilitat per llançar promocions segmentades segons diferents criteris, sense haver de duplicar esforços entre canals.
Les apps connectades amb ecommerce no són un canal més, sinó una extensió perfecta de la botiga online que permet vendre més, de forma més ràpida i amb menys càrrega operativa, com demostra el cas d'èxit de Mayoral.