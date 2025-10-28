Kacper Wierzchos, astrofísic de Lleida a la NASA, sobre les teories del cometa i3/Atlas: “Les afirmacions extraordinàries requereixen evidències extraordinàries”
L'astrofísic Kacper Wierzchos, expert en defensa planetària de la NASA, descarta l'origen extraterrestre d'aquest objecte procedent d'un altre sistema estel·lar
El cometa 3I/ATLAS, descobert el passat 1 de juliol de 2025, ha despertat un gran interès científic per ser el tercer objecte interestel·lar conegut fins avui. Aquest cos celeste, que s'aproximarà al Sol el proper 29 d'octubre a una distància d'uns 210 milions de quilòmetres, està sent objecte d'estudi per part de la NASA i altres organismes científics internacionals. Tot i la seva trajectòria hiperbòlica i comportament inusual, els experts asseguren que no representa cap amenaça per a la Terra.
En declaracions a SEGRE, l'astrofísic Kacper Wierzchos, lleidatà expert en defensa planetària de la NASA que treballa al programa de vigilància d'Arizona, explica les particularitats d'aquest fenomen: "És un objecte que no s'ha format al nostre sistema solar, sinó que ve d'un altre sistema. És el tercer objecte d'aquest tipus descobert fins ara i és un cometa interestel·lar", afirma. Segons Wierzchos, tot i procedir d'un altre sistema, presenta característiques similars als cometes del nostre sistema solar, com "una envoltura gasosa anomenada coma i una petita cua".
L'astrofísic detalla que s'han detectat components habituals com el diòxid de carboni, presents en gairebé tots els cometes del nostre sistema solar, però també elements més inusuals com vapor de níquel. "Al nostre sistema solar es coneixen més de 4.000 cometes i cadascun té les seves particularitats. No hi ha dos cometes iguals", explica Wierzchos, qui considera normal que aquest objecte presenti diferències per provenir d'un altre sistema estel·lar.
“El cometa 3I/ATLAS ens ajudarà a entendre com es formen altres sistemes planetaris”
Desmuntant les teories sobre origen extraterrestre
Wierzchos aborda directament la polèmica sobre un possible origen artificial d'aquest cometa: "La societat, per certa ignorància científica, té una predisposició a buscar explicacions exòtiques per a allò que no entén", assenyala. L'expert atribueix l'origen d'aquestes especulacions a Avi Loeb, científic de Harvard, qui va proposar la hipòtesi que Oumuamua, el primer objecte interestel·lar descobert (l'any 2017), podria ser d'origen alienígena.
"És una proposta sense cap tipus de fonament", afirma contundentment l'astrofísic lleidatà, qui recorda la coneguda cita de Carl Sagan: "Les afirmacions extraordinàries requereixen evidències extraordinàries". Segons Wierzchos, no existeix cap evidència que suggereixi un origen artificial del cometa 3I/ATLAS, que simplement "es comporta com un cometa del sistema solar, però amb les seves particularitats, les quals són d'esperar ja que ve d'un altre sistema estel·lar".
La NASA continuarà estudiant aquest cometa interestel·lar durant els propers mesos per comprendre millor la seva composició i propietats, aportant valuosa informació sobre la formació d'altres sistemes planetaris més enllà del nostre. La comunitat científica internacional seguirà amb atenció el seu pas pel nostre sistema solar, que representa una oportunitat única d'investigació astronòmica.