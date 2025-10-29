Data límit per a la Llei Antifrau... amb empreses que no saben ni quan ni com adaptar-se a la normativa
Algunes empreses han de canviar programes, adaptar circuits i adquirir nous hàbits de treball. Les consultes sobre modificació de factures, certificats necessaris i integració amb Verifactu mostren que l’adaptació no és només tècnica.
Avui encara hi ha moltes empreses que es pregunten quan serà el moment per adaptar-se a la nova normativa de facturació electrònica. L’entrada en vigor és a tocar: l’1 de gener de 2026. Tot i que moltes empreses han reaccionat en els últims mesos, encara n’hi ha que no tenen les coses clares i continuen pendents de prendre decisions. Tal com explica Víctor Bernués, consultor d’Esofitec, empresa lleidatana especialitzada en implantació de solucions ERP i programari de facturació, “en aquest punt ja s’està posant en escac l’operativa diària de moltes empreses. Esperar fins a l’últim moment està ficant en un coll d’ampolla tant els proveïdors tecnològics com els mateixos negocis”.
Un marge més curt del que sembla
Ja som a la tardor, i encara hi ha un percentatge elevat d’empreses sense adaptar els seus sistemes i amb el tancament d’exercici a tocar. Com recorda el consultor, “els canvis ben fets no s’improvisen al desembre”. Això vol dir que esperar fins a les últimes setmanes de l’any pot posar en risc tant el compliment normatiu com l’eficiència interna de l’empresa. Les empreses que no planifiquin amb antelació podrien trobar-se amb problemes de sincronització amb els seus programes de facturació i dificultats per integrar vendes de diferents canals.
Amb el tancament d’exercici a tocar, esperar fins a l’últim moment pot generar colls d’ampolla i problemes operatiu
De l’Excel al Verifactu: els dubtes més reals
Tot i que la teoria és clara, a la pràctica moltes empreses continuen lluny de l’adaptació. Bernués confirma que “encara hi ha empresaris que no saben si el seu programa actual es pot actualitzar o si han d’adquirir-ne un de nou, o com integrar les seves vendes en línia amb les de la botiga física. Altres temen no saber justificar davant Hisenda l’ús correcte del programari”. Aquesta confusió afecta especialment les petites i mitjanes empreses, que sovint no disposen d’un departament IT dedicat i depenen dels seus assessors externs per resoldre els dubtes sobre l’adaptació del software.
Canvis obligatoris de la Llei Antifrau
Complir al gener amb la Llei Antifrau significa per a algunes empreses canviar els seus programes de facturació, per a altres modificar circuits i connexions amb altres programes i, per a certes, adquirir nous hàbits adaptats a les restriccions que estableix la normativa als sistemes de facturació. La novetat, com hem repetit en moltes ocasions, no està en la normativa de facturació en si, sinó en l’aplicació d’aquesta al programari de facturació, subratlla el consultor d’Esofitec. A més, assegura que els dubtes no són només tècnics, sinó també operatius: com gestionar processos interns, adaptar fluxos de treball i coordinar equips per garantir el compliment normatiu.
Exemple pràctic d’adaptació
Bernués ens posa un exemple: una clienta que té una botiga en línia fins ara exportava les seves vendes de l’ecommerce en un Excel, i la persona d’administració vinculava aquestes vendes amb el programa de facturació. Després, descarregava tota la informació a l’Excel un altre cop i passava l’arxiu al seu assessor, que utilitzava aquest Excel per processar la comptabilitat. Aquesta manera de treballar, molt habitual, queda obsoleta des del punt de vista de l’eficiència i no està adaptada a la normativa. La implementació d’un programa adaptat evita duplicacions i errors, a més de simplificar els processos interns de l’empresa.
Fabricants i distribuïdors
Els fabricants i distribuïdors de programari estan obligats des del 29 de juliol de 2025 a comercialitzar únicament solucions adaptades a la Llei Antifrau. Aquest marge està servint de “camp de proves” per a moltes empreses, que poden començar a familiaritzar-se amb els canvis i detectar possibles problemes abans de la data límit.
Dubtes operatius més habituals
Quan les empreses comencen a treballar amb el programari adaptat, apareixen consultes relacionades amb l’operativa. Alguns pregunten com poden modificar dades d’una factura ja emesa, i cal recordar que el programa no ho permet perquè és un requisit de la normativa. Altres pregunten si han d’adherir-se a Verifactu o quin certificat necessiten per autoritzar l’enviament de les factures. Aquestes preguntes mostren que l’adaptació no és només tècnica, sinó també un canvi en la manera de treballar diària dins de l’empresa.
El costat positiu de l’adaptació
Aquest període té un costat positiu: “Està servint perquè les empreses s’acostumin a la pràctica real amb un programa que les obliga a complir la llei. Passades un parell de setmanes, les que utilitzen programes bàsics ja estan adaptades i tranquil·les. L’automatització i la integració entre canals eviten duplicitats, errors manuals i pèrdues de temps. Això es nota immediatament.”
Col·laboració empresa-assessors
Amb la data límit a la vista, cal destacar el paper dels assessors, que també són en aquest moment proveïdors de la solució. La col·laboració entre empreses i assessors és un tàndem tecnològic molt profitós per a empreses i autònoms.