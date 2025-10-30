Fotografiat per primer cop un planeta 'bebè' en un anell al voltant d'una estrella
L'astronomia viu un descobriment històric amb WISPIT 2b, un protoplaneta de només 5 milions d'anys que confirma les teories sobre la formació planetària
Un equip d'investigadors ha aconseguit fotografiar directament un protoplaneta jove, anomenat WISPIT 2b, que es troba incrustat en un espai buit d'un disc que envolta una estrella. Aquest descobriment és el primer del seu tipus i confirma les teories que suggerien que els planetes en formació podrien ser els responsables de crear aquests buits en els discos protoplanetaris, tal i com ha anunciat la NASA.
El protoplaneta WISPIT 2b, que actualment es troba en procés de formació, ja té una massa cinc vegades superior a la de Júpiter, malgrat tenir només uns 5 milions d'anys, el que el converteix en gairebé mil vegades més jove que la Terra. Aquest gegant gasós es troba a uns 437 anys llum del nostre planeta i la seva observació directa suposa un avenç significatiu en l'estudi de la formació planetària.
El que fa especialment rellevant aquest descobriment és la ubicació del protoplaneta dins d'un buit en forma d'anell en el disc de material que envolta l'estrella WISPIT 2. Els científics han teoritzat durant molt de temps que els planetes en creixement creen aquests buits en empènyer el material del disc cap a l'exterior, però fins ara mai s'havia obtingut una evidència directa d'aquest fenomen.
Com es va fer el descobriment
L'estrella WISPIT 2 va ser observada inicialment mitjançant el VLT-SPHERE (Very Large Telescope - Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch), un telescopi terrestre situat al nord de Xile operat per l'Observatori Europeu Austral. En aquestes primeres observacions es van detectar els anells i buits al voltant de l'estrella.
Posteriorment, els investigadors van utilitzar el sistema d'òptica adaptativa extrema MagAO-X de la Universitat d'Arizona, un captador d'imatges d'alt contrast instal·lat al Telescopi Magellan 2 (Clay) a l'Observatori Las Campanas de Xile. Aquest avançat instrument no només va detectar WISPIT 2b, sinó que va aconseguir capturar essencialment una fotografia directa del protoplaneta.
L'equip va estudiar el sistema WISPIT 2 utilitzant llum H-alfa (Hidrogen-alfa), un tipus de llum visible que s'emet quan el gas d'hidrogen cau des d'un disc protoplanetari sobre planetes joves en creixement. Gràcies a aquesta tecnologia, els investigadors van poder observar un punt clar en un dels buits en forma d'anell del disc: el planeta WISPIT 2b.
Un sistema amb més sorpreses
A més de descobrir WISPIT 2b, l'equip també va detectar un segon punt en un altre dels buits en forma d'anell, encara més a prop de l'estrella WISPIT 2. Aquest segon punt ha estat identificat com un altre possible planeta candidat que probablement serà investigat en futurs estudis del sistema.
El descobriment de WISPIT 2b ha estat liderat per l'astrònom Laird Close de la Universitat d'Arizona i Richelle van Capelleveen, estudiant de postgrau d'astronomia a l'Observatori de Leiden als Països Baixos. Aquest equip va continuar la investigació després del recent descobriment del sistema de disc i anells de WISPIT 2 utilitzant el VLT, que també va ser liderat per van Capelleveen.
Els detalls d'aquesta troballa van ser publicats el 26 d'agost de 2025 a l'Astrophysical Journal Letters en un article titulat "Wide Separation Planets in Time (WISPIT): Discovery of a Gap Hα Protoplanet WISPIT 2b with MagAO-X". Un segon article liderat per van Capelleveen i la Universitat de Galway va ser publicat el mateix dia a la mateixa revista científica.
Aquesta investigació pionera ha estat parcialment finançada per una subvenció del Programa d'Investigació d'Exoplanetes de la NASA. El desenvolupament del MagAO-X va comptar amb el suport d'una subvenció de la Fundació Nacional de Ciència dels Estats Units i de la Fundació Heising-Simons.