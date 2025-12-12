La recerca del GREISI de la Universitat de Lleida: recerca que torna a la gent
La recerca del GREISI apropa el coneixement a les persones, transformant evidència en accions que milloren salut, benestar i equitat. Un treball aplicat, comunitari i sostenible que genera impacte real.
Quan es parla de “recerca”, sovint imaginem laboratoris tancats, plens d’aparells sofisticats i dades difícils d’interpretar. Però hi ha altres formes de recerca —igualment rigoroses i valuoses— que mesuren el seu èxit en canvis concrets i reals en les persones i els entorns on viuen. Des de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida, el Grup de Recerca en Educació per a la Salut, Infermeria, Sostenibilitat i Innovació (GREISI) treballa justament aquí: al punt on la millor evidència disponible es transforma en intervencions que milloren el benestar de les persones i redueixen les desigualtats.
Reconegut com a grup emergent per la Generalitat de Catalunya el 2021, el GREISI és fruit de la suma de trajectòries diverses i del relleu generacional d’equips anteriors. Neix amb una idea simple i potent: fer recerca aplicada amb retorn social, alineada amb el Pla de Salut de Catalunya 2021–2025 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. El seu treball connecta universitat, serveis i comunitats, i posa la ciència al servei de les persones. El grup articula la seva activitat en quatre eixos que es retroalimenten: Educació per a la Salut (EpS), Infermeria, Sostenibilitat i Innovació.
Educació per a la Salut: aprendre a decidir en salut
L’EpS és el motor transversal del GREISI. No es tracta només de transmetre informació, sinó de capacitar les persones per prendre decisions informades sobre la seva salut. Un exemple n’és la participació en el projecte IlerCOVID, on, a partir de la detecció de les necessitats formatives de la població, es va dissenyar, implementar i avaluar un taller gratuït —“Repensant la COVID-19”— per millorar coneixements pràctics i capacitats d’afrontament davant pandèmies. Rentat de mans efectiu, desmuntatge de mites i gestió emocional: continguts aparentment senzills que, aplicats a escala comunitària, consoliden hàbits i eviten riscos. En la mateixa línia, el grup també compta amb el projecte INSPIRA —vigent fins al 2026— el qual dissenya i avalua un programa d’EpS per al benestar emocional de l’estudiantat del Grau en Infermeria a les universitats públiques catalanes. L’entrada a la universitat és una etapa d’alt estrès, especialment en les ciències de la salut. INSPIRA intervé des del primer curs amb activitats adaptades a necessitats reals, identificades prèviament, per reforçar l’autoregulació emocional, el suport entre iguals i la capacitat de demanar ajuda.
Infermeria: cuidar millor per viure millor
Vuit de les nou investigadores que integren el grup són infermeres. L’assistència i l’experiència clínica són la columna vertebral del grup. Un dels projectes destacats és GEL-AID (2025–2027), que valida l’eficàcia d’una aigua gelificada d’origen algal per a una hidratació segura i eficaç en persones grans institucionalitzades amb dificultats en la deglució. El projecte no només analitza la seguretat del producte, sinó també si redueix la deshidratació, les infeccions associades i si és cost-efectiu en comparació amb les alternatives habituals. Innovació amb criteri: útil per a la gent gran i viable per a les residències. Aquest enfocament pràctic i centrat en la persona és una constant en la recerca del GREISI. Cuidar millor no és només una qüestió tècnica, sinó també humana, i el grup ho demostra amb cada projecte.
Sostenibilitat: salut, tecnologia i calor extrema
La salut també es juga en el medi. En un dels paquets de treball del projecte HIDROPONENT, el GREISI ha provat robots assistencials per personalitzar i reforçar la hidratació en les persones grans institucionalitzades en residències durant els mesos més càlids. Recordatoris, activitats i registre de la ingesta hídrica en temps real: tecnologia al servei d’un hàbit tan simple com essencial. Un altre paquet de treball del mateix projecte s’endinsa en el món agrícola, concretament en les condicions dels temporers que treballen sota estrès tèrmic. Mitjançant sensors de suor en temps real, el grup ha pogut detectar deshidratació precoçment i preparar intervencions de reposició de líquids i electròlits ajustades al context. Una recerca que no només observa, sinó que actua. A escala internacional, el GREISI també compta amb un projecte sobre el dret humà a l’aigua potable a Guédé Village (Senegal). La iniciativa combina infraestructura d’accés, formació en salut i perspectiva de gènere per alleujar la càrrega que recau —massa sovint— en dones i infants, i reduir malalties d’origen hídric. Aquí, la participació comunitària i la sostenibilitat a llarg termini no són només desitjos: són part de la metodologia.
Innovació: simular per humanitzar
Com a professores universitàries, les membres del GREISI saben que la transferència del coneixement també passa per l’aula. Amb l’Associació espanyola contra el càncer impulsen el projecte Comunicar és Humanitzar, un programa formatiu de simulació clínica per millorar la comunicació en pacients oncològics i les seves famílies. S’entrevisten pacients, famílies, professionals i estudiants per dissenyar escenaris amb diferents nivells de complexitat comunicativa. A través de la simulació i l’etapa de reflexió es posa a la persona al centre i es reforcen les competències del personal sanitari. La innovació docent no és només una eina pedagògica, sinó una via per transformar la pràctica clínica. La simulació no reprodueix la realitat, la prepara: és un espai on l’error educa, la reflexió transforma i l’aprenentatge arrela.
Per què això també és ciència?
Perquè es respon amb dades i impacte. El GREISI avalua necessitats, intervé i mesura el canvi i aquest és el cor de la investigació aplicada. Quan una persona gran beu prou gràcies a un recordatori intel·ligent, quan un estudiant aprèn a demanar ajuda i a acompanyar millor, quan una comunitat té aigua potable, la ciència ha fet exactament el que ha de fer: millorar vides. Aquesta és la recerca que torna a la gent. I és també la que enforteix el sistema de salut: integra la mirada de l’Atenció Primària i Comunitària, connecta serveis amb comunitats, i fa de l’EpS un veritable accelerador d’equitat.
Una història amb futur
El GREISI hereta el bagatge d’equips anteriors que, des de 2009, han treballat sobre l’envelliment saludable, la cronicitat i l’atenció al final de la vida. Avui, sota la coordinació de la Dra. Teresa Botigué Satorra, el grup consolida lideratges en l’EpS, la cronicitat i la sostenibilitat, i obre camí en la innovació docent. El repte? Escalar les intervencions que funcionen, publicar les lliçons apreses i continuar teixint xarxes amb centres, serveis i comunitats. Perquè la recerca, quan és bona, no s’acaba en un article científic: comença en ell.