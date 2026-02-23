Un pòdcast per entendre cap a on van els Recursos Humans: “Un negoci sense persones no es sosté”
L’espai ‘Estamos abiertos’ estrena nova temporada sortint al carrer per escoltar la veu real dels responsables de RRHH
Tradicionalment, el departament de Recursos Humans era vist com un indret de gestió de nòmines, burocràcia administrativa i control de fitxatges. Però aquesta imatge està vivint una transformació radical. Avui, la gestió de persones s’ha convertit en un dels actius més crítics de qualsevol organització. Sota aquesta premissa, l’espai de pòdcast “Estamos abiertos”, impulsat per Esofitec i el GRUP SEGRE, ha estrenat la seva nova temporada amb la voluntat d'explicar tots aquests canvis.
Sota la batuta de la periodista Mariví Chacón i amb l’anàlisi tècnica de Jesús Gabás, consultor especialitzat de RRHH d'Esofitec, el primer capítol de la temporada ha decidit sortir de l’estudi per trepitjar l’asfalt. L’escenari triat no ha estat un altre que l’HR Expo a Madrid, l’esdeveniment de referència on es couen les tendències que marcaran el mercat laboral dels pròxims anys.
LA VEU DELS RESPONSABLES
El podcast recull el testimoni directe de professionals que s’enfronten diàriament al repte de gestionar equips en un entorn cada cop més volàtil. Una de les responsables ho resumia amb contundència: “Tot el negoci, sense persones, no es podria sostenir”. Aquesta frase, que podria semblar una obvietat, amaga un gran canvi: el pas d’un departament de “gestió” a un departament de “cura i retenció”.
Segons s’extreu de les converses a l’HR Expo, la prioritat ja no és només contractar, sinó enamorar el talent. En un món on la competència és global, els departaments de RRHH s’han hagut de reinventar per oferir formació contínua, plans de carrera personalitzats i un clima laboral que fomenti la salut mental i el benestar.
DIGITALITZAR JA NO ÉS UNA OPCIÓ
Un dels punts més interessants de l’anàlisi de Jesús Gabás és la radiografia de la maduresa digital a les nostres empreses. Gabás identifica una realitat dual: d’una banda, aquelles organitzacions que encara arrosseguen sistemes obsolets creats amb “pegats” informàtics i que ara es veuen obligades a fer el gran salt professional per no col·lapsar.
De l’altra, les noves empreses que ja incorporen solucions d’avantguarda des del seu naixement. Tanmateix, el missatge d’“Estamos abiertos” és clar i directe: la tecnologia no és una vareta màgica ni digitalitzar no és una qüestió d’estètica corporativa ni de seguir modes buides. Es tracta d’una eina operativa que només funciona si hi ha una cultura d’empresa que l’empara. Introduir programari de darrera generació sense una visió estratègica prèvia només genera frustració a la plantilla i un malbaratament de recursos.
Malgrat aquest avanç, el pòdcast també posa el dit a la llaga en un tema pendent: la visibilitat. Els professionals del sector reconeixen que, per consolidar aquest nou rol estratègic, encara necessiten un suport més explícit i ferm de les direccions generals. No es tracta només d’estar a l’organigrama, sinó de tenir veu i vot en les decisions que mouen el futur de la companyia.
UN ESPAI DE CONSULTA PERMANENT
“Estamos abiertos” no vol quedar-se en la teoria. La missió del podcast és resoldre els dubtes que sorgeixen en el dia a dia: com gestionar les vacances, com optimitzar una nòmina, de quina manera aplicar els nous permisos legals o com millorar el lideratge d’equips híbrids.
En un context on les decisions de Recursos Humans impacten directament en la vida de les persones, l’espai és una parada obligatòria per a qui vulgui entendre no només cap a on van les empreses, sinó cap a on va la nostra societat laboral.