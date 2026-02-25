A la Lliga de Campions en agroalimentació: La Universitat de Lleida entra a l’aliança ELLS
L’any 2025 ha marcat un punt d’inflexió en la trajectòria de la Universitat de Lleida. Després de dos anys com a institució observadora, va culminar a finals del 25 la seva integració com a membre de ple dret a l’EuroLeague of Life Science Universities (ELLS).
Aquesta fita, oficialitzada durant la cimera celebrada a Uppsala (Suècia), no representa només un èxit administratiu, sinó un salt d’escala estratègic. En ingressar en aquest consorci, que celebra ara el seu 25è aniversari, la UdL passa a formar part del nucli dur de la recerca europea, transformant-se “des de les arrels” per alinear-se amb els estàndards més exigents d’internacionalització.
L’aliança ELLS redefineix el paper de les institucions acadèmiques davant les crisis globals. Amb una xarxa consolidada d’11 membres europeus i dues universitats associades internacionals de prestigi —la Hebrew University of Jerusalem (Israel) i la Lincoln University (Nova Zelanda)—, la missió del consorci és clara: garantir la seguretat alimentària, fomentar la sostenibilitat ambiental i potenciar una economia rural resilient. Per a la UdL, aquesta unió significa posicionar el seu hub agrobiotech en l’epicentre de les decisions europees, col·laborant amb una elit que entén les ciències de la vida com el motor de progrés del segle XXI.
La “Champions League” de l’agronomia i les ciències forestals
L’entrada de la UdL a ELLS s’ha de llegir en clau de competitivitat global. Compartir taula de treball amb les institucions que lideren els rànquings d’universitats QS i Shanghai no és només una qüestió de prestigi, sinó d’accés a un ecosistema de coneixement d’alt impacte. El consorci aglutina el bo i millor de la recerca agroalimentària mundial, creant una xarxa on l’excel·lència es retroalimenta.
La potència acadèmica d’aquesta aliança queda reflectida en la següent comparativa:
• Wageningen University (Països Baixos) #1 Mundial (QS): Líder absolut en Agricultura i Ciències Forestals.
• SLU (Suècia) #8 Mundial (Shanghai): Referent en Veterinària (Top 30) i Ecologia.
• Univ. Hohenheim (Alemanya) #1 d’Alemanya: Excel·lència en Bioeconomia i Nutrició Humana.
• BOKU Wien (Àustria) Top 76-100 Mundial: Especialista en Ciències Agràries i Ambientals.
• Universitat de Lleida (Espanya) Top 75 Mundial (Shanghai): Pol clau en Ciència dels Aliments i Producció Vegetal
Més enllà d’aquests líders, l’aliança destaca per la seva vitalitat en diverses regions europees. Institucions com la Warsaw University of Life Sciences (SGGW), líder a Polònia, o la Czech University of Life Sciences Prague (CZU), referent en sostenibilitat, mostren una progressió meteòrica que enforteix la xarxa a l’Europa de l’Est. També és rellevant el paper de la Estonian University of Life Sciences, l’única del seu país en el Top 100 de QS en el sector.
També participen UNITUS (Viterbo, Itàlia), l’Institut Agro (Montpeller, Dijon, Rennes a França) i la Norwegian University of Life Sciences.
En aquest mosaic, la UdL s’erigeix com el baluard del sud d’Europa, aportant un coneixement indispensable en nínxols com la fructicultura i la gestió forestal mediterrània, àrees on se situa al Top 5 mundial per la seva especialització en l’adaptació al canvi climàtic.
Missió i reptes: Més enllà de la recerca acadèmica
Els reptes que aborda ELLS —alimentació, medi ambient i economia rural— són de naturalesa polièdrica i no admeten solucions des de disciplines aïllades. L’aliança aposta per una transversalitat radical: per transformar el sistema productiu calen experts en genètica, però també en economia circular, dret ambiental, educació i digitalització. Fins i tot àmbits com la història, el patrimoni i el llenguatge juguen un paper clau en la comprensió i el manteniment de les estructures rurals europees. Aquesta col·laboració interuniversitària té un valor transformatiu per al teixit empresarial i social de les Terres de Lleida. En integrar-se en aquesta elit, la UdL actua com a catalitzador per a les empreses agroalimentàries locals, facilitant-los l’accés a innovacions de frontera i a xarxes internacionals de valor. La missió és clara: construir una economia rural que no només sigui productiva, sinó també inclusiva i arrelada al territori. Aquest compromís amb la societat lleidatana garanteix que l’excel·lència acadèmica es tradueixi en una millora tangible de la competitivitat regional i el benestar ciutadà.
Projecte DOC-BEST: Construint el doctorat europeu del futur
Un dels pilars d’aquest campus global és la formació d’investigadors d’elit. El projecte DOC-BEST, finançat per la Unió Europea i iniciat al desembre de 2025, és l’eina amb què ELLS vol revolucionar l’educació doctoral. Amb la participació de 7 socis europeus i una fita clau marcada en el calendari —la reunió estratègica a Rennes (França) el gener de 2026—, el projecte busca crear professionals capaços de gestionar la complexitat de la producció sostenible a Europa.
La UdL assumeix un lideratge clau en aquest projecte, sent la responsable de crear i mantenir la base de dades compartida de tesis doctorals de tot el consorci. Aquesta infraestructura digital és el fonament per facilitar les co-direccions internacionals i caminar cap a un futur títol de doctorat transdisciplinari europeu. En aquesta iniciativa hi col·laboren diversos centres de la UdL:
• L’ETSEAFIV: aportant el seu coneixement en sistemes productius sostenibles.
• L’Escola Politècnica Superior (EPS): amb l’expertesa en innovació docent basada en reptes.
• L’Escola de Doctorat: que gestiona quinze programes de recerca, garantint el rigor acadèmic del projecte.
ELSA: L’estudiantat com a motor i cor de l’aliança
A l’EuroLeague, l’estudiantat no és un subjecte passiu, sinó el cor de la governança. L’associació ELSA (ELLS Student Association) és l’organisme que canalitza aquesta participació. Cada universitat membre hi aporta dos representants que tenen veu i vot directe en els òrgans de decisió, incloses les reunions de rectors. Aquesta estructura és gairebé única en el panorama universitari internacional i garanteix que les polítiques educatives estiguin alineades amb les necessitats reals del mercat laboral i les inquietuds de les noves generacions. L’impacte d’ELSA és profund i visible en el congrés anual d’estudiants, un esdeveniment d’alt nivell científic organitzat autònomament que aplega més de 300 participants de grau, màster i doctorat cada any. Recentment, a la trobada d’Uppsala, les representants de la UdL van tenir un paper protagonista, refermant que la mobilitat no és només un intercanvi de crèdits, sinó una escola de lideratge i de creació de xarxes de contactes que acompanyaran els futurs graduats durant tota la seva vida professional.
EUI i ELLS-STAR: Cap a un campus europeu integrat
L’ambició d’ELLS es materialitza en projectes que busquen la plena integració institucional. La iniciativa Erasmus-EUI (Universitats Europees) reorienta la formació cap al lideratge en la transició ecològica, revisant programes (introduint competències per a ser motors de canvi) i oferint mentories que preparen els estudiants per als reptes del canvi climàtic i altres.
En paral·lel, el projecte ELLS-STAR té com a objectiu integrar la recerca en els programes de grau i màster per desenvolupar habilitats digitals i resiliència crítica.És aquí on destaca un aspecte innovador de l’estratègia de la UdL: la seva participació en ELLS-STAR és liderada des de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social. Aquest enfocament és clau per entendre que la sostenibilitat no només depèn de la tecnologia, sinó dels canvis en els hàbits de consum i el comportament humà.
Formació flexible: Escoles d’estiu i el valor de les microcredencials
L’oferta formativa d’ELLS destaca per la seva flexibilitat i connexió amb el món real. Les escoles d’estiu són l’exemple perfecte: cursos intensius on l’alumnat treballa en reptes proposats per empreses i administracions. Com a reconeixement a la seva excel·lència, la UdL ha estat designada per organitzar l’Escola d’Estiu de 2027 sobre Millora Genètica Vegetal. Aquest encàrrec és un aval directe a l’expertesa de l’ETSEAFIV en el desenvolupament de varietats de cereals adaptades a l’estrès climàtic. Aquesta formació d’elit s’està adaptant al model de microcredencials, un sistema que el Centre de Formació Permanent de la UdL està impulsant amb força. Aquestes acreditacions supra-estatals permeten certificar competències específiques (com l’ús de la IA en sanitat vegetal o la robòtica contra les males herbes) sense les feixugues barreres d’homologació administrativa. Estan dissenyades tant per a estudiants com per a professionals en actiu, fomentant un aprenentatge al llarg de la vida (long-life learning) que és vital per mantenir la competitivitat del teixit agroindustrial de Lleida.
L’aliança també cuida el seu capital humà mitjançant les “Staff Weeks”. Aquestes setmanes d’intercanvi per al Personal Docent i Investigador (PDI) i el Personal Tècnic de Gestió, Administració i Serveis (PTGAS) permeten compartir bones pràctiques en gestió i docència, transformant la cultura interna de la UdL per fer-la més àgil, internacional i eficient.