Lleida, la granja de Cataluña: 10 cerdos por habitante y la mitad de los pollos de engorde de la comunidad

La provincia de Lleida se confirma como un epicentro ganadero de primer orden en España. Según los últimos datos oficiales, las granjas leridanas albergan 4.589.753 cerdos, situándose como la segunda provincia con mayor censo porcino del país , solo superada por Huesca que cuenta con 5 millones de ejemplares.

Paralelamente, Lleida destaca en el sector avícola con cerca de 11,8 millones de pollos de engorde, lo que representa más del 14% de la producción total española, consolidándose como la gran granja catalana en un territorio que cuenta con 454.503 habitantes según los datos del Idescat al cierre de 2024.

El contraste entre la población humana y animal en Lleida resulta especialmente llamativo. Con más de 4,59 millones de cerdos para una población humana que supera por poco los 450.000 habitantes, la ratio se sitúa en aproximadamente 10 cerdos por cada residente. Esta desproporción refleja la importancia estratégica del sector ganadero en la economía provincial, que ha experimentado un crecimiento sostenido durante la última década. Los datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura confirman que Lleida solo es superada por Huesca en cuanto a producción porcina, destacando el peso de ambas provincias en el conjunto del sector a nivel estatal.

En el ámbito de la avicultura, Lleida destaca como la gran granja catalana. Según los datos más recientes de la Conselleria de Agricultura, la provincia alberga cerca de 11,8 millones de pollos de engorde, sobre un total de más de 23,7 millones en toda Catalunya. Esto significa que Lleida concentra aproximadamente el 50% de la producción avícola catalana, reforzando su posición como principal núcleo productor de la comunidad autónoma.

A nivel estatal, la relevancia de Lleida es igualmente significativa. Con el 14% de los pollos de engorde de todo el Estado, la provincia se sitúa entre las principales zonas productoras de España. Este liderazgo en el sector avícola complementa su fuerte posición en el porcino, configurando un potente complejo ganadero que constituye uno de los motores económicos de la provincia.