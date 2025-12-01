SEGRE

Los ganaderos catalanes confían en las medidas de bioseguridad y piden "no pagar los platos rotos" de la peste porcina

Reconocen que están "preocupados" por la afectación en el sector y recuerdan que son "víctimas" de lo que ha pasado

Una granja con cerdas en Ventalló.

Los ganaderos catalanes confían en que las "altas" medidas de bioseguridad de las granjas impedirán que el virus de la peste porcina africana (PPA) acabe entrando. Desde el sector recuerdan que tienen vallas en todas las explotaciones, que hay un control de entrada y salida de la granja, duchas para desinfectar y control del movimiento de ganado, entre otras medidas. El responsable de Agricultura Ecológica en las comarcas de Girona de Unió de Pagesos, Pino Delàs, recuerda que son "víctimas" de la peste y pide "no pagar los platos rotos" de lo que ha pasado. Delàs señala que el problema no lo han provocado los ganaderos y lamenta que "no se están tomando medidas sobre el origen" y, en cambio, se está controlando las granjas.

