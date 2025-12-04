Europa amplía el perímetro de zona infectada por la peste porcina hasta 91 municipios catalanes pero deja fuera toda Lleida
Las medidas de control de la Comisión Europea se aplicarán hasta el 28 de febrero
La Comisión Europea ha ampliado el perímetro de zona infectada por la peste porcina africana hasta 91 municipios. Bruselas ha publicado este jueves el listado de poblaciones donde hasta el próximo 28 de febrero se tendrán que aplicar "medidas de emergencia provisionales" para contener la enfermedad y resalta que, a pesar de pertenecer a la demarcación de Barcelona, no aparece Osona. En el listado no aparece ningún municipio de Lleida
A diferencia de la Generalitat, la CE no distingue entre zona infectada y zona de vigilancia y detalla que las medidas de control se tendrán que aplicar en 23 municipios del Vallès Occidental, 20 del Vallès Oriental, 27 del Baix Llobregat, 5 del Barcelonès, 10 del Maresme, 2 del Alt Penedès, 2 de Anoia y 2 del Bages. El Govern había fijado 76 municipios.
Agricultura y ganadería
La producción porcina en sus 2.345 granjas representa 1.400 millones de euros en Lleida
Segre
Agricultura y ganadería
Primeros mataderos que rechazan cerdos y Grupo Jorge reduce 300 empleos
Segre
Agricultura y ganadería
El Govern activarà un paquete de ayudas para las empresas afectadas por la peste porcina
segre