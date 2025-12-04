Publicado por acn Creado: Actualizado:

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha defendido que la ampliación que ha hecho la Comisión Europea (CE) del número de municipios afectados por la peste porcina africana (PPA) no modifica el radio de 20 kilómetros de contención, por lo que la regionalización de las exportaciones de la carne de cerdo en la Unión Europea (UE) sigue siendo la misma. Lo ha dicho en rueda de prensa este jueves después de reunirse con el grupo técnico de fauna cinegética. Ordeig también ha anunciado que Chile y Filipinas han aceptado el criterio de regionalización de la UE, y ha apuntado que se está negociando con Serbia y Corea del Sud. Con respecto a Japón, el país se sigue mostrando bastante “cerrado”. El número de efectivos que trabajan en el radio afectado se eleva hasta el millar.

La CE ha publicado esta mañana el listado de 91 poblaciones donde hasta el próximo 28 de febrero se tendrán que aplicar "medidas de emergencia provisionales" para contener la enfermedad, mientras que el Govern había fijado el perímetro en una setentena de municipios. Según Ordeig, esta divergencia de criterios se explica porque Bruselas ha decidido incluir en el listado todos los municipios que están, por poco que sea, dentro del radio, mientras que el Govern sólo puso los más afectados. El número de granjas afectadas se mantiene en 39.

El conseller ha asegurado que los expertos europeos han hecho una valoración general “gratamente positiva” y que han quedado “muy sorprendidos por la cantidad de recursos” que se están utilizando y la rapidez de las actuaciones.

De esta manera, el radio de exportaciones de la UE sigue siendo de 20 kilómetros, el mismo que han escogido países como el Reino Unido, las Filipinas y Chile. Por el contrario, China ha optado por un perímetro que incluye la provincia de Barcelona entera, una decisión que el conseller ve complicada de cambiar. Asimismo, Ordeig ha adelantado que, más allá de Serbia y Corea del Sur, las negociaciones más complicadas son las de Japón, Vietnam y Malasia.

Más de 800 llamadas al 112

El conseller ha confirmado que no ha aparecido ningún positivo más en el radio afectado, por lo que siguen siendo 9. Asimismo, ha explicado que el número de efectivos que trabajan en la zona se ha elevado durante este jueves hasta el millar y que se han incorporado las unidades caninas de Andorra y de Madrid. El teléfono de emergencias 112 ha recibido más de 800 llamadas relacionadas con el brote.

Un “ corredor blanco” para hacer “nieto”

La primera reunión del grupo experto en fauna cinegética ha servido para asesorar sobre las medidas que se pueden seguir implementando tanto dentro como fuera del radio. Entre las opciones que están analizando se está analizando es la creación, más allá de los 20 kilómetros, de un “un corredor blanco” donde hacer “limpio” y no haya ningún vector que pueda transmitir la enfermedad. La utilización de jaulas para capturar los jabalíes no es una de las medidas, ya que la CE no lo permite y ahora mismo sólo pueden recoger los cadáveres abatidos por los cazadores. También analizarán los incentivos que da Aragón a los cazadores.

Reunión con las empresas

El conseller ha explicado que esta tarde se reunirá con las cinco empresas que más exportan a la UE y les pedirá “calma” y reducir “el impacto el mínimo posible”. Ayer el sindicato CCOO denunció que el grupo cárnico Jorge ha prescindido de 300 trabajadores temporales a raíz de la enfermedad. Por otra parte, el departamento de Presidencia está ultimando una campaña comunicativa para dar apoyo en el sector e incentivar el consumo de carne de cerdo. La campaña explica y hace pedagogía de toda la cadena de valor de la carne. Ordeig ha pedido a la ciudadanía que se informe por los canales oficiales para no tener que “desmentir” noticias que son falsas.