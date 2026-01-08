Planas defiende el acuerdo entre la UE y Mercosur y cree que "es un grave error verlo como una amenaza"

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reiterado en Madrid este jueves que el gobierno español confía en que la Unión Europea valide inminentemente el acuerdo comercial con el Mercosur, considerándolo una oportunidad estratégica para los países comunitarios, con especial atención en el estado español. Según Planas, es “tremendamente importante” para sectores como el vino y el aceite de oliva y defiende que “es un grave error ver el Mercosur como una amenaza” para el campo europeo. Por otra parte, ha explicado que España ya ha cerrado acuerdos de regionalización de las restricciones por la peste porcina africana (PPA) con el 80% de los importadores de cerdo.

El posicionamiento favorable del gobierno español contrasta con la distancia mostrada por otros socios europeos, como Italia o Francia, ante un acuerdo negociado durante años y que busca mejorar los intercambios comerciales con países como el Brasil o Argentina. También el sector primario ha salido a la calle para intentar evitar que saque adelante la iniciativa. En Cataluña, más de un centenar de tractores se han marchado por las carreteras y han amenazado con acciones indefinidas hasta evitar la firma del pacto . La protesta no tenía el apoyo formal de Unió de Pagesos, aunque algunos de sus miembros han participado en título individual.

Por su parte, l a Comisión Europea ha defendido esta semana el acuerdo comercial con los países del Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- recordando que es una fórmula para diversificar su economía ante las amenazas sobre la UE por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. “Los acuerdos de libre comercio son una necesidad estratégica”, decía el miércoles el eurocomisario de Comerç, Maroš Šefčovič, en una rueda de prensa posterior a una reunión de los ministros de Agricultura de los 27 estados miembros.

Este viernes está prevista un encuentro entre los embajadores de los diferentes estados miembros para tratar nuevamente el acuerdo con el Mercosur, una cita que se presenta como una fecha clave en la negociación, ya que los embajadores podrían dar luz verde al pacto a través de una mayoría calificada y desbloquear la firma formal.

Acuerdo postiu por el vino, el aceite, el cerdo o la huerta

Desde el gobierno español resaltan que el tratado comercial es positivo para los 27 estados miembros de la Unión Europea y, en especial, para España, por los vínculos históricos, culturales y empresariales que mantiene el Estado con los cuatro países de la América Latina que incluye el acuerdo. Además, recuerdan que el pacto facilita el acceso a un mercado de 270 millones de consumidores con sólidas perspectivas de crecimiento. En este sentido, fuentes del ejecutivo anticipan que el pacto permitirá la diversificación y el fortalecimiento de las fuentes de suministro, de los clientes y de las cadenas globales de valor, en línea con las orientaciones sobre seguridad económica y autonomía estratégica.

Por otra parte, desde el gobierno remarcan que el acuerdo supone una “oportunidad estratégica” para el sector agroalimentario y “protege los sectores más sensibles” con mecanismos de compensación y cláusulas de salvaguardia adecuadas. Con respecto a los sectores beneficiados, destacan el aceite de oliva y el vino, así como el de las bebidas espiritosas, el porcino, las frutas y hortalizas, las especias, los productos agrícolas transformados (confitería, espesantes, salsas) o los quesos, para los cuales el Mercosur aplica actualmente aranceles de entre el 10% y el 35%, y que se desmantelarán gradualmente en virtud del acuerdo.

Con respecto a los productos agrícolas más sensibles, como la carne de vacuno, de aves de corral, el azúcar, el arroz, el etanol o la miel, se han preparado “contingentes arancelarios cuidadosamente calibrados” que limitan la abertura del mercado europeo y permiten importar de manera preferencial cantidades restringidas de productos que representan una parte reducida de la producción o del consumo en la UE. Finalmente, destacan que se aplicarán los mismos requisitos para los estados miembros de la UE y para todos los países del Mercosur, cosa que, apuntan, puede aportar igualdad y claridad a la hora de exportar. Además, se espera conseguir procedimientos más rápidos, así como normas de auditoría claras y transparentes y menos restricciones por cuestiones de sanidad animal.

Peste porcina africana

Con respecto a las negociaciones por la regionalización de las restricciones por el brote de peste porcina africana (PPA) detectado en Cataluña, Planas ha resaltado que entre 78 y 80% de los socios comerciales del Estado ya han aceptado la reducción de los vetos en la provincia de Barcelona. “seguimos trabajando con el resto”, ha apuntado poniendo como prioridad los casos de Japón y las Filipinas. "Cada país es soberano, y estamos facilitando toda la información que se nos requiere para normalizar la situación”, ha abundado.