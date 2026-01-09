Los agricultores mantienen el corte en la A-2 en Fondarella a la espera de la reunión con Ordeig

Publicado por redacción / ACN Creado: Actualizado:

Los agricultores mantienen este viernes los cortes en la AP-7 en Pontós (Alt Empordà), en los accesos al puerto de Tarragona (A-27 y T11) y en Fondarella (A-2) a la espera de la reunión con el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig. El encuentro será esta tarde hacia las 16h en Tarragona, según ha confirmado el Departamento de Agricultura. Los agricultores han pasado la noche en las carreteras en señal de protesta por el acuerdo entre la UE y el Mercosur, que este viernes afronta un día clave en Bruselas para desencallarse. También está cortada la C-16 entre Casserres y Berga por una manifestación. El Servicio Catalán de Tráfico también informa que se mantienen las restricciones en los camiones en la N-II entre Bàscara y Pontós y en la GI-513 en Cornellà de Terri.

En concreto, los cortes de tráfico son en la AP-7 entre Borrassà y Vilademuls; en la A27 y T-11 en los accesos al puerto de Tarragona por la A-27 y la T-11 y en la A-2 entre Bell-lloc d'Urgell y Mollerussa.

Animan a la sociedad a apuntarse a los cortes de carretera: "es un problema colectivo"

Los agricultores han pedido a la sociedad que se apunten a los cortes de carreteras en contra del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. El portavoz de Revolta Pagesa en las comarcas gerundenses, Jordi Ginebreda, asegura que este acuerdo "es un problema colectivo" porque afectará a la salud pública y la economía, entre muchos otros sectores. Después de pasar la primera noche en la autopista, los manifestantes aseguran que no se marcharán y mantienen el corte de forma indefinida. Con los primeros rayos de sol la protesta se ha reactivado y ya han preparado un desayuno conjunto y han plantado un pino en medio de la autopista.